Te koop: de meest stijlvolle Tesla van Marktplaats

U wenst een stijlvolle Britse carrosserie maar wel de specificaties van een Tesla? Dan is deze Tesla Range Rover op Marktplaats iets voor jou.

Een Range Rover is een mooie, stijlvolle iconische auto. Helemaal de L322-generatie en diens broertje Range Rover Sport (L320) waren eigenlijk perfect. De hoekige Range Rover-koets was modern genoeg om mee te kunnen met de standaarden van de 21ste eeuw, maar tegelijkertijd zag je er met zeer weinig fantasie het inmiddels meer dan 50 jaar oude oermodel van de Range Rover in. Zo’n auto wordt mooi oud.

Euvel

Range Rovers hebben echter een probleem. Echt betrouwbaar zijn ze niet. Of je moet echt een flinke duit nodig hebben om elke scheet die de auto laat gelijk te repareren. Ook hebben de meeste aardig grote motoren aan boord waar ten eerste veel mis aan kan gaan, en ten tweede de milieubrigade niet al te blij mee is. De Range Rover staat toch wel bekend als één van de betere asobakken.

Range Rover Tesla??!

Verandering daarin begint bij jezelf. Nou ja, eigenlijk begint het met de Range Rover die we op Marktplaats vinden. Deze Range Rover Sport HSE had de 3.0 liter diesel aan boord, maar deze heeft motorschade. De vorige eigenaar, een Duitser, heeft daarom besloten om de milieubrigade toch tegemoet te komen met deze Range Rover. Hij is omgebouwd naar de specificaties van een Tesla Model S P85.

EV-conversie

Dat betekent dus meer dan 450 keiharde Tesla pk’s in deze Range Rover op Marktplaats. Dat wil vast vooruit. Overigens wordt de originele motor er bijgeleverd (deze is dus kapot) en ook de originele transmissie kunnen er weer terug in, mits je dus voor lief neemt dat je dan ook nog even moet uitvogelen hoe je een 3.0 diesel herbouwt. Het zou sowieso zonde zijn, want de auto is helemaal van zijn chassis af geweest om de EV-conversie te doen. Het leukste is natuurlijk om deze Frankenstein-creatie tussen een Range Rover en een Tesla af te maken en een toffe elektrische Range Rover te hebben.

Afmaken

We zeggen afmaken, want ook al zijn de motoren aangesloten, rijbaar is ‘ie nog niet. Er is al ruim twee jaar gewerkt aan deze Range Rover met Tesla motor, maar die zitten nog nergens aan vast. De hele bekabeling rondom het accupakket moet je nog zelf voor de bakker zien te krijgen en belangrijker: het hele accupakket moet je zelf ergens vandaan toveren. Een Model S P85 heeft een 85 kWh groot accupakket waarmee je ongeveer 420 km ver komt, die waarde ga je sowieso niet halen en de Range Rover wordt er een stuk zwaarder van.

Kenteken

Mocht je dan klaar zijn, dan moet ‘ie nog gekeurd worden bij de RDW voor een Nederlands kenteken. Dat lijkt echter de moeilijkste zaak niet, oude auto’s omgebouwd naar EV zouden we juist moeten toejuichen. Een interessant project, maar je moet er wel handig voor zijn en nog een hoop geld en aandacht instoppen. De Tesla Range Rover op Marktplaats mag weg voor 10.950 euro. Interesse tonen kan op de advertentie van de Range Rover EV.