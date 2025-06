Trekauto van het jaar-award gaat naar oude bekende

En nee, het is niet de Mercedes G-Klasse. Voor Nederlanders is de trekauto van het jaar wellicht een bekende.

Je kan veel redenen hebben om een bepaalde auto te kopen. Wellicht vind je hem gewoon mooi, is het een jongensdroom, werd je achter overgeblazen door de snelheid, klinkt het geluid van de uitlaat als een symfonie of is het gewoon een prachtig recht-door-zee-totaalpakket van al je kleine specifieke wensen.

Trekauto

En veel mensen kan vrijwel elk aspect van een auto aan hun achterste corroderen als de auto niet voldoet aan één specifieke eis: hij moet een caravan kunnen trekken. Een hoog trekgewicht blijft voor sommige mensen een pre wanneer het aankomt op een sleurhut kunnen vervoeren. Ergens wel logisch: je hebt niet een kapitaal in een caravan gestoken om vervolgens je diesel-SUV te moeten inruilen op een EV die hem niet mag trekken.

Dat heeft natuurlijk als nadeel dat trekauto’s vaak grote auto’s zijn en dit de verkoop van obesitas-SUV’s niet bepaald afremt. Spoiler alert: de trekauto van het jaar 2025 is uitgeroepen door de ANWB en die helpt er niet aan bij. Want het is weer een SUV. Als jij graag met de caravan op vakantie gaat, moet je deze bolide bemachtigen.

Mitsubishi Outlander Trekauto van het Jaar

Ja, daar is ’tie weer! De Mitsubishi Outlander PHEV is terug in Nederland om te kijken of het succes van 2013 ietwat om te zetten is naar de huidige tijd. Of dat qua verkoopcijfers gaat lukken moet blijken (we zijn bang van niet, maar dat ligt meer aan het belachelijke succes van de 2013-versie), maar qua trekken moet je hem dus hebben volgens de ANWB. Voor de volledigheid: de 306 pk sterke 2.4 van de hybride Outlander mag 1.600 kg trekken. Volgens de jury scoort de Mitsubishi vooral omdat de auto weinig last lijkt te hebben van de caravan qua wegligging en rijgedrag. Toch worden ook wat zaken van de auto zelf meegenomen, zoals een ruime bagageruimte en een goed en duidelijk ingericht dashboard.

Geen EV

Andere genomineerden voor de titel die het hebben verloren van de Mitsubishi Outlander als Trekauto van het Jaar zijn de Dacia Duster, Leapmotor C10 REEV, MG HS PHEV, Nissan Qashqai en Skoda Superb iV Combi. Opvallend genoeg maar vier plug-in hybrides en geen één EV. Terwijl de titel vorig jaar nog ging naar de Kia EV6. Toch maar weer een dinosap-motor voorin als je echt succesvol caravans wil trekken.

Headerfoto: met een Mercedes G500 4×4² kun je ook prima caravans trekken, via @jeroen797 op Autoblog Spots.