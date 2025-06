Had de BMW M2 er zo uit moeten zien?

Antwoord: ja.

De ‘nieuwe’ BMW M2 heeft geen grote nieren, maar toch zijn de meningen over het design verdeeld. Ondergetekende gaf het design in 2023 al eens een make-over, maar nu heeft ook een bekende Instagram-designer een plasje gedaan over de M2.

Wat je hier ziet is de interpretatie van The Kyza, met bijna een miljoen volgers razend populair op Instagram. Hij heeft met name de neus flink gewijzigd en dat ziet er verdraaid goed uit, we kunnen niet anders zeggen. The Kyza heeft zich laten inspireren door de BMW 2002 Hommage, die in 2016 op Villa d’Este stond.

Wat The Kyza niet heeft gefixt zijn de rare, laag geplaatste achterlichten. Dat is een gemiste kans. Wel is de achterbumper een stuk vloeiender vormgegeven. Ook de ducktail is een stukje eleganter dan die van de nieuwe M2 CS.

Verder heeft Khyzal Saleem – zo heet ‘ie in het echt – er meteen een heel heftig apparaat van gemaakt, met wielkasten waar de Ford Mustang GTD jaloers op is. Dat vind je misschien een beetje teveel van het goede, maar hier is The Kyza groot mee geworden.

Hoewel sommige designs van Khyzal werkelijkheid worden, zal dit hoogstwaarschijnlijk een ‘wat als?’ blijven. Het zou ook wel een erg dure bodykit worden, gezien de hoeveelheid aanpassingen die er gedaan zijn. Maar het ziet er in ieder geval gelikt uit. Wij zouden zeggen: BMW, haal deze man binnen!

Credit: The Kyza