Leukste kleine crossover is nu nóg leuker

Ja, wij vinden deze recente kleine crossover -voor een crossover- erg tof. En je kan er nu dankzij Modellista ook nog eens leuke upgrades voor krijgen.

Zeg je Lexus, dan zeg je dingen als ‘luxueuze Toyota’ en ‘zakelijke sedans’, of grote, dikke SUV’s. De LBX is daarmee best een verademing. Het is een crossover, maar voor een crossover is het een kek ding. Je kunt van je LBX nu écht een dikke sjaak maken met dank aan Toyota’s eigen verfraaiingenafdeling Modellista.

Lexus LBX Modellista

Zoals gezegd kun je Modellista kennen van onderdelen voor vele producten van Toyota en dus Lexus. Meestal is het spul wat de auto subtiel dikker maakt. In dit geval ook, de Modellista onderdelen voor de Lexus LBX zijn relatief subtiel en toch lekker dik.

Bumperset

Wat is er veranderd dan? Eigenlijk heel weinig. Modellista heeft voor de Lexus LBX een set splitters toegevoegd, die zo op de standaard bumpers passen. Wel zou de auto met die bumpers ook een schroefset verdienen zodat ‘ie ietsje lager kan.

Ook een optie: je kan optioneel extra aluminium sierdelen bestellen voor de Lexus LBX. Achter de koplampen een klein stukje aluminium en onder de lichtbalk achter een wat groter onderdeel. Dat ziet er een beetje Aliexpress-esque uit, maar goed. Dat is het mooie eraan: je mag alles los bestellen wat je wil, dus ook dingen achterwege laten. Oh ja, de set velgen die je ziet op de foto’s is ook uniek voor de Modellista Lexus LBX.

Zou jij je Lexus LBX ook lekker dik maken met de spullen van Modellista? Of is ‘ie standaard al leuk genoeg?