Nieuwe Lexus LBX: compactste Lexus ooit

Geheel nieuw en vrij klein. Dat is de nieuwe Lexus LBX.

De auto is volledig nieuw en ontwikkeld met focus op de Europese markt. Daarom is hij ook zo compact, wij Europeanen houden van SUV’s maar ze moeten niet te groot zijn. Hierom komt Lexus met LBX, dat staat voor Lexus Breakthrough Crossover.

Nieuwe Lexus LBX

Maar waar staat dat “Breakthrough Crossover” nou voor? Het is dus een crossover en dan wel in het luxe B-segment. Dat was ooit een populair segment, maar veel automerken laten het nu links liggen. Ze zijn er nog wel, denk aan de DS 3, Audi Q2 of een Mini Countryman. Daar gaat deze LBX dus mee concurreren en als we de afbeeldingen zien zou de auto dat best goed kunnen gaan doen.

De auto is klein voor Lexus-maatstaven. Sterker nog, de auto is een goede dertig centimeter kleiner dan de tot nu toe compactste Lexus ooit. Dat komt doordat de auto volledig gericht is op de Europese markt. Dat is de eerste keer dat het merk dit doet. Het heeft dus hoge verwachtingen voor de auto in onder andere ons land. Dat blijkt ook uit de aanduiding: het heeft namelijk drie letters. Dat is pas de tweede keer dat Lexus dit doet, de eerste keer was bij de LFA. Nu hebben de dus de LBX.

Design

Het is een compacte SUV en dat zie je. De auto heeft een beetje een ‘gepropte’ uitstraling: hoog op de poten met een afgerond koetswerk. We zien een nieuw logo dat niet op de grille zit, maar op de motorkap. Wat verder opvalt is dat de ‘spindlegrille’ wat subtieler is geworden en minder ‘in your face’ is. Dat gaan we ongetwijfeld terugzien bij meerdere auto’s van het merk in de toekomst. De motorkap is vrij lang en met 18-inch velgen eronder ziet het er keurig uit. De LBX is 4.19 meter lang, 1.83 meter breed en 1.55 meter hoog.

Binnenin

Lekker strak en vrij donker, dat is het eerste wat in mij opkomt. Dat komt natuurlijk omdat de auto ontworpen is voor de Europese markt. En wij houden van opgeruimde cockpits.

Wat verder opvalt is dat het touchscreen scherm (9,8 inch) behoorlijk vierkant is en op het dashboard lijkt te liggen. Het instrumentenpaneel is 12,3 inch groot. Verder komt het met alle systemen die een moderne automobilist in zijn of haar auto zou willen hebben. Denk aan stembediening, cloud-based navigatie en routeplanning met real-time verkeersinformatie.

Hybride

De LBX is (voorlopig) een hybride. Het heeft een vernieuwde hybride aandrijflijn die ook in de Toyota Yaris zit. Een extra balansas gaat de 1,5-liter driecilinder motor lekkerder laten lopen. De accu moet voor een extra boost zorgen. De LBX komt met 136 pk en sprint in 9,2 seconden naar de honderd.

Je kunt de LBX in allerlei uitvoeringen kiezen. Oh pardon, geen uitvoeringen maar Atmospheres. Zo noemt Lexus het tegenwoordig. Er zijn vier verschillende ‘Atmospheres’, namelijk de Elegant, Relax, Emotion en Cool. De eerste twee zijn de meest luxe varianten, waar de laatste twee wat sportiever moeten zijn. Leuk is ook om ‘bespoke’ te gaan. Je hebt dan enorm veel opties waar je uit kan kiezen wat betreft materialen en kleuren.

De nieuwe Lexus wordt begin 2024 op de Nederlandse markt verwacht. Prijzen zijn bij ons nog onbekend.