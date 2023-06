Leukst sturende EV van 2023 laadt in 6 minuten

De leukst sturende EV is tevens de snelst ladende. Klinkt als een win-win situatie.

Een nieuwe dinsdag, een nieuw automerk. Het is bijna nieuws als er geen nieuw sportautomerk wordt gelanceerd. Of beter nog: het is nieuws als ze het een paar jaar kunnen overleven.

Dat is wellicht ook de eerste gedachte die door jullie hoofd gaat bij het horen van de naam Nyobolt EV. We hebben daar nog nooit van gehoord, dus kan het niets zijn, toch? Nou, niet helemaal waar in dit geval. De Nyobolt EV is een project van Nyobolt, Julian Thomson en Callum Design.

Julian Thomson

De auto zelf is in de basis een Lotus Elise. Het apparaat maakt gebruik van het 111-chassis van Lotus, maar dat is hier wel iets langer en breder dan het origineel. Julian Thomson heeft de auto ontworpen. Nu kun je zeggen dat de Nyobolt EV een kopie is, maar dat mag in dit geval.

Julian Thomson was namelijk ook de designer van het origineel. Overigens heeft Thomson het niet alleen gedaan, Callum Design van Ian Callum heeft ook meegeholpen. Dat zijn niet de minste namen.

De auto is niet de manier voor Nyobolt om geld te verdienen. Nee, het gaat om de accutechnologie. Nyobolt heeft een nieuw type lithium-ion accu ontwikkeld. Het grootste USP hiervan is dat het laden ontzettend veel sneller gaat.

Laden van bijna leeg naar bijna vol duurt namelijk slechts 6 minuten. Er zijn Dodge Ram-eigenaren die langer bij de LPG-pomp staan. Toegegeven, het is niet de grootste accu: 35 kWh. Maar in een kleine, lichte auto wil je ook geen 100 kWh-batterij. Dat verpest de hele beleving.

Volladen in 6 minuten

De actieradius is niet extreem groot. Volgens Nyobolt kun je 250 kilometer ver komen op een volle accu. Maar dat is natuurlijk ook de afweging bij het ontwikkelen van een EV. En dat Mercedes een grote accu toepast op de EQS, is niet vreemd. Dat is immers een reisauto die perfect geschikt is voor lange afstanden. De Nyobolt EV is uiteraard voor maximale fun bedoeld.

Maar als het laden zó snel gaat, dan zullen er vast meer consumenten zijn die oren hebben in minder range in combinatie met snellere laadtijden. Als je 5 tot 10 minuten moet laden, is dat niet heel anders dan tanken. Het nadeel van snelladers is dat de accu’s extra snel degraderen. Volgen Nyobolt hebben ze dat probleem getackeld.

Gewicht leukst sturende EV

Het gewicht van de auto ligt rond de 1.250 kg zo laat Nyobolt weten aan Pistonheads, maar dat proberen ze nog naar beneden te krijgen. Over de motor wordt met geen woord gerept, behalve dat deze elektrisch is en de achterwielen aandrijft. Nu maakt dat niet zoveel uit. De originele Lotus Elise had een 1.8 K-Series motor uit een Rover 618i onder de kap.

De technologie van de batterijen gaat al aan het einde van dit jaar in productie. De auto zelf is echt een concept en dient voornamelijk als showcase voor de accutechnologie.

Maar wie weet, Callum Design is gespecialiseerd in het maken van kleinserie auto’s, dus als we nu met zijn allen heel veel mailtjes naar Nyobolt sturen, willen ze er misschien een paar bouwen.

Meer lezen? Deze 21 auto’s staan allemaal op hetzelfde Elise-platform!