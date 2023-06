Enorme putdeksel velgen zijn gewoon te cool

Deze Rolls-Royce met enorme putdeksel velgen ziet er briljant uit.

Het is een beetje een ongeschreven regel in de automotive industrie dat je niet gaat lopen klooien met een Ferrari of Rolls-Royce. Dat wordt gezien als de top van de top op het automobiel gebeid. Een beetje tuning gaat dat niet verbeteren. Als je gaat eten bij een sterrenzaak, doe je toch ook geen Maggi en appelmoes bovenop de maaltijden, toch?

Maar ergens hebben ze kennelijk bij Novitec een recept voor hoogstaande Maggi en appelmoes. Novitec begon aanvankelijk als tuner van Alfa Romeo, Fiat en Lancia. Toen kwamen ze erachter dat niet veel mensen die auto’s wilden aanpakken. Novitec mikte vervolgens een stuk hoger op Maserati, Ferrari en Lamborghini. Onder de naam Spofec (‘SPirit Of Ecstasy, het beeldje van het merk) pakt de Duitse tuner Rolls-Royces aan.

Enorme putdeksel velgen

Hun laatste project is deze Phantom. Toegegeven, het is niet meer een chique verschijning, maar wel een heel erg sinistere. Als ze bij een vervolg van Sin City een auto zoeken voor de bad guys: dit is ‘m!

Uiteraard moeten we beginnen met die enorme putdeksel-velgen. Ze zijn namelijk ge-wel-dig. Het zijn de Spofec SP3-velgen en ze zijn in samenwerking met Vossen ontwikkeld.

Ze zijn maar liefst 24 inch groot, dus in Shabu Shabu-termen is zo’n velg even groot als een 8 persoons tafel. De kleine gaatjes in de wielen zijn sleuven die dusdanig zijn ontworpen, dat ze de remmen koelen. De wielen zijn voorzien van 295/30 R24-banden rondom.

Subtiele details

Het zijn uiteraard niet alleen de velgen. Ook de nieuwe voorbumper-lip werkt mee. Ook de achterzijde wijkt ietsje af, mede dankzij het subtiele achterspoilertje. Uiteraard is de auto uiteraard verlaagd. Dat is niet gedaan middels een setje verlagingsveren of een schroefset, maar simpelweg door de software van de luchtvering aan te passen. De Spofec Phantom staat 40 millimeter lager dan standaard.

Ook een aanpassing van de software is de motortuning. Eigenlijk is dat niet de correcte term, want de software blijft identiek, er is echter een bypass-module. Het is wel een heel erg effectieve. Het vermogen stijgt namelijk van 571 pk naar 685 pk. Hierdoor kun je nu in 5 seconden naar de 100 km/u sprinten, dat was eerst 5,3 seconden. Alle onderdelen kun je per direct bestellen bij Spofec.

