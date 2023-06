Hoe staat het met de Skoda Superb opvolger?

De Skoda Superb opvolger wordt de laatste Skoda met de traditionele verbrandingsmotoren.

De traditionele middenklasse heeft het zwaar. We doelen niet op de hardwerkende persoon, maar op het D-segment. Vroeger was dit hét segment voor de ideale zaken-gezinsauto. Die rol is tegenwoordig overgenomen door de crossover. Tot zover geen nieuws onder de zon.

We zien dat diverse dit segment verlaten hebben. Auto’s als de Ford Mondeo, Citroën C5, Renault Talisman en Toyota Avensis zijn er niet meer. Maar gelukkig zijn er ook merken die nog wel brood zien in dit segment. Zo friste Peugeot onlangs de 508 op en zijn de Mazda 6 en Opel Insignia er ook nog steeds. Het valt nog te bezien of die modellen een opvolger gaan krijgen. Wel weten we dat de Skoda Superb een opvolger gaat krijgen.

Diesel!

Sterker nog, het ziet ernaar uit dat dat model in de startblokken staat. Motor1 spotte de auto al, zij het in zware camouflage. Wat we al wel weten: de auto zal komen te staan op een doorontwikkeling van het MQB-platform waar de Volkswagen Passat ook gebruik van gaat maken.

De Skoda Superb zal leverbaar worden met diverse aandrijflijnen. Uiteraard zijn dat allemaal bekende viercilinders. Bijzonder is dat de diesel gewoon terugkeert. Diesel!

Er zijn delen in Europa waar de zelfontbrander nog redelijk populair is. In Nederland zal de nadruk liggen op de plug-in hybrides. Sterker nog, hier is de diesel al niet meer leverbaar. Reguliere benzine-uitvoeringen komen er ook. De Skoda Superb is samen met de Skoda Kodiaq de laatste Skoda met traditionele benzine- en dieselmotoren die de Tsjechen introduceren. Daarna is het over met de pret en richt Skoda zich enkel en alleen op elektrische auto’s.

Wanneer komt de volgende generatie Skoda Superb?

In tegenstelling tot de nieuwe Volkswagen Passat, kun je bij de Skoda Superb kiezen tussen een stationwagon of een sedan. De Passat zal namelijk enkel als Variant verschijnen. Volgens Skoda CEO Klaus Zellmer wordt de Skoda Superb opvolger een compleet nieuw model en geen facelift van de huidige generatie. Dus verwacht een compleet nieuw koetswerk en een nieuw interieur.

Wanneer de Skoda Superb precies gaat komen, is nog niet helemaal zeker. Aangezien er al een paar teasers zijn geweest van de Skoda Kodiaq, vermoeden wij dat dat model voorrang gaat krijgen. Dus ergens over een paar maanden, schatten wij zo in.

Dan zal de de nieuwe Superb de laatste Skoda zijn die wordt aangeboden met verbrandingsmotoren. Daarna zullen de modellen van Skoda elektrisch zijn.

