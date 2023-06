Lotus gaat Porsche achterna met dealernetwerk in Nederland

Lotus wil niet langer een rol spelen in de marge, maar gaat het serieuzer aanpakken in Nederland.

Lotus is altijd een nichemerk geweest, voor de liefhebbers. Tijden veranderen echter. Lichte auto’s bouwen wordt steeds lastiger. Lotus moet daarom óf eieren voor hun geld kiezen, óf zware auto’s gaan bouwen. Ze kiezen voor het laatste.

Dat betekent ook dat Lotus niet langer een nichemerk blijft. Dat is niet de bedoeling, althans. Ze hebben niet voor niets een SUV gelanceerd (de Eletre). En er zit ook nog een sedan in de pijplijn. Dat zijn beide auto’s die een groter publiek aanspreken dan een Elise of een Exige. Een groter publiek met een goedgevulde portemonnee, welteverstaan.

Als Lotus Porsche achterna wil moeten ze natuurlijk ook een dealernetwerk hebben. En dat is er nog niet in Nederland. Dit gaat echter veranderen, en rap ook. Lotus maakt vandaag bekend dat er vier nieuwe dealers in Nederland komen.

Allereerst wordt Van der Kooij (sinds jaar en dag het adres voor Lotus in Nederland) omgetoverd tot Lotus Houten. Deze verbouwing is momenteel aan de gang. Naast Lotus Houten blijft ook Van der Kooij nog bestaan, voor service en verkoop van Lotus occasions.

Naast de vertrouwde locatie in Houten komen er ook dealers in Amstelveen en Veghel. Dit zijn locaties van Hedin Automotive. Zij zullen op termijn ook nog een Lotus dealer in de regio Rotterdam openen. Lotus laat er geen gras over groeien want de eerste drie dealers openen nog deze maand hun deuren.

De Lotus Eletre (met een vanafprijs van €98.690) zal uiteraard het belangrijkste model zijn voorlopig. Daarnaast kun je bij de Lotus-dealers terecht voor de nieuwe Emira en de Evija hypercar. Die laatste zal natuurlijk niet in iedere showroom staan, gezien de exclusiviteit.

Lotus gaat het dus allemaal serieuzer aanpakken in Nederland (en daarbuiten). Wie weet wordt Lotus wel het nieuwe Porsche. Daarvoor moeten ze wel een beetje hun merkwaarden verloochenen, maar zo lang ze nog sportwagens bouwen mogen we niet klagen.