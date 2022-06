Is dit de meest avontuurlijke camper op Marktplaats?

Dit is misschien wel de meest avontuurlijke camper op Marktplaats van het moment. Met deze kampeerwagen kun je alle soorten terrein aan.

Als je net als de rest van Nederland na Covid een echte kampeerder bent geworden, is dit misschien wel de tofste camper op Marktplaats op dit moment. Originele Mercedes-Benz Sprinter 319/419 Hymer camper met onder de motorkap een 3.0 liter V6. De bus is voorzien van vierwielaandrijving met hoge en lage gearing.

Je hoeft je dus niet te beperken tot de aangeharkte vakantiefabrieken in Frankrijk. Met deze Hymer kun je de hele wereld aan. Kamperen aan de rand van een Fjord? Bovenop de Schotse heuvels of in de modder van de Zwarte Cross? Met dit bruut stuk camper is het allemaal geen probleem.

Schaarste

Door de populariteit van campers (en caravans) is er momenteel aardig wat schaarste in het aanbod. Menig camper en caravandealer is uitverkocht voor deze zomer. Een bijzonder en exclusief exemplaar als deze camper is kennelijk nog wel te vinden. De aanbieder van deze advertentie op Marktplaats heeft er zelfs twee! In het zwart en in het grijs.

Wat zit er allemaal op deze Hymer Grand Canyon S Crossover, zoals de auto voluit heet. Nou die V6 diesel dus, gekoppeld aan de 7G-tronic automaat. Vierwielaandrijving en rondom LED techniek in de koplampen. De schuifdeur hoef je niet zelf dicht te doen, dat gaat elektrisch. De 16 inch all terrain banden trekken je door elke modderpoel en er past 93 liter diesel in de tank. Dus als je de bush inrijdt kom je er ook weer uit.

Comfort

Deze camper heeft niets met kramperen te maken. Aan comfort ontbreekt het zeker niet. Lederen comfort stoelen, volautomatische airco en afgevuld met actieve rijhulp systemen. Op het gebied van kamperen is er gedacht aan een extra batterij en omvormer van 12 volt naar 230 volt. Een zonnepaneel is mee, luifel eraan en als je niet zonder je televisie kan is er een TV-voorbereiding met DVB-T antenne voorzien.

Als je nog noordelijker de kou en de kerstman wil opzoeken is dat ook geen probleem. De afvaltank is geïsoleerd en verwarmd dus als je lekker hebt gedoucht op je houten vloerrooster in de douche, vriest de afvalwatertank niet kapot. Wel zo handig. Verwarmen van je bus en je water doe je met een dieselverwarming. Diesel heb je tenslotte toch al bij je.

Derde accu

Extra handig als je langere tijd in de rimboe bent is een derde accupakket. De naam is Hymer Smart Battery System. Een accu die je extern kunt opladen met een oplader en zo neem je flink wat stroom mee op reis.

Al dat avontuur is wel voorbehouden aan de wat dikkere portemonnee. Deze Mercedes-Benz Hymer Grand Canyon S Crossover Sprinter 3.0 liter V6 4×4 kost je 169.500 euro. Hagelnieuw met alleen transportkilometers op de teller. Maar dan kun je ook elk avontuur aan.