Koop deze sympathieke (en vergeten) bedrijfswagen

Oh ja, die kon je ook nog nieuw kopen in Nederland! Deze Dacia Logan Pick-up occasion is een onbedoeld zeldzame verschijning in ons land.

De pick-up truck zoals Amerikanen hem kennen is hier nooit écht aangeslagen. Ze zijn een beetje te lomp, te onzuinig, eigenlijk gewoon te Amerikaans. Men heeft hier liever een dichte bedrijfswagen, of bijvoorbeeld een pick-up op basis van zo’n bedrijfswagen. De wens voor een kleine(re) pick-up is echter meermaals vervuld door meerdere autofabrikanten, in andere markten zijn ze ook nog aardig populair. In Nederland is het eerste wat ons te binnen schiet de Skoda Felicia Pickup en Fun. Het aanbod was uiteraard groter.

Dacia Logan Pick-up

Zo waren wij alweer helemaal vergeten dat je de Dacia Logan Pick-up ook ooit nieuw kon krijgen in Nederland. De eerste generatie Logan had sowieso nog even wat tijd nodig om voeten in de aarde te krijgen, het was immers een lachwekkend goedkoop gebouwde auto. Wie het laatst lacht, lacht het best: voor 8.500 euro had je al een Logan Pick-up. Voor 9.500 euro had je de versie zoals de Dacia Logan pick-up occasion van vandaag: de 1.5 dCi. Met een heuse 68 pk, goed voor een sprint naar 100 in 14,6 seconden.

Dacia Logan Pick-up occasion

Wij kunnen nog maar een handjevol van deze dingen op kenteken vinden, dus deze origineel in Nederland geleverde Dacia Logan Pick-up occasion uit 2010 is best een unieke kans. Het is niks anders dan een Dacia Logan MCV (de ‘MPV’ met verlengde wielbasis) zonder dichte opbouw. Die MCV was er ook als Van, en zoals gezegd hield Nederland daar ietsje meer van. Niet dat dat nou een succes was, maar soit.

Eenvoud

Je wil van een bedrijfswagen dat ‘ie inzetbaar is en dat ‘ie werkt. Deze Dacia Logan Pick-up occasion is dus ook lekker simpel. Opties zijn er bijna niet, behalve alles wat je nodig hebt. Wel een geinige optie: een radio met cassettedeck! In een Clio uit 1998, waar dit interieur grotendeels op gebaseerd is, best logisch. In een nieuwe auto in 2010 bijna lachwekkend.

Goed, lachen om hoe spartaans een 9.000 euro kostende pick-up is, dat is een beetje gemeen. Het pick-up gedeelte van de Dacia Logan Pick-up occasion is natuurlijk waarvoor je hem zou willen. Het is dus een tweezitter met direct achter de cabine je laadruimte: handig voor als je ooit een wasmachine moet vervoeren. Er is een heuse houtinleg toegevoegd, al gaat het niet om een G63 6×6-esque teak-afwerking. Toch is het beter dan de geribbelde plaat die er anders onder ligt. En je krijgt een mooie houten kist.

Dacia Logan Pick-up

Voor de eerlijke keiharde werker is deze Dacia Logan Pick-up occasion helemaal geen gek idee. Ruimte zat, goedkoop om mee te rijden en eenvoudiger dan dit wordt het niet. Plus het feit dat het een aardige zeldzaamheid is. Kortom: wat houdt je tegen om deze Logan uit 2010 met 217.250 km van Marktplaats te plukken? Het kost je maar 4.750 euro. Interesse tonen kan op de advertentie van de Logan Pick-up.

Met dank aan Rachid voor de tip!