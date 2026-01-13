Leve de lage auto: ID.7 is de bestverkochte EV van Volkswagen

De ID.7 verkoopt gewoon beter dan de ID.4.
Langzamerhand druppelen er steeds meer verkoopcijfers van merken binnen. Vandaag deelt Volkswagen de cijfers van 2025. Hoe staat het ervoor met het merk dat in 2024 nog genoodzaakt was fabrieken te sluiten…?
Nou, het valt allemaal reuze mee. Qua verkoopcijfers in ieder geval. De verkopen zijn slechts met 1,4% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal wist Volkswagen 4,73 miljoen auto’s aan de man te brengen in 2025.
In Europa zag Volkswagen de verkopen zelfs stijgen met 5,1%. Dit werd echter tenietgedaan door dalende verkopen in China en Noord-Amerika, waar de verkopen respectievelijk met 8,4% en 8,2% daalden. Daar hebben meer Duitse merken last van.
ID.7 bestverkochte EV
Interessant: het bestverkochte elektrische model was de ID.7. In heel Europa werden er 76.600 van verkocht. De ID.7 deed het dus beter dan de goedkopere ID. 3 en ID.4. Terwijl het niet eens een crossover is. Er is dus toch nog hoop voor de ‘lage’ auto. En ja, we zetten laag even tussen aanhalingstekens, want zo laag is de ID.7 nu ook weer niet. Maar je begrijpt wat we bedoelen.
Maak je verder geen illusies: de SUV is nog steeds razend populair. Meer dan de helft van de auto’s die Volkswagen leverde (50,2%) was een SUV. Vooral de T-Roc verkocht als warme broodjes: dit was de bestverkochte SUV van Europa.
Nederland
En hoe zit het in Nederland? In ons land zag Volkswagen de verkopen met maar liefst 18,2% stijgen. Dat kwam vooral omdat 2024 wat minder was, maar toch… Hier was de ID.7 niet de bestverkochte EV van Volkswagen. Dat was toch gewoon de ID.4, waar er 3.733 van verkocht zijn. De ID.7 zat er echter niet ver vandaan, met 3.594 verkochte exemplaren.
Reacties
potjak zegt
De Maximum zithoogte van de ID7: 704 mm
De Minimum zithoogte van de ID4: 642 mm
Het scheelt elkaar niet zo veel, voor de meesten geldt dat de zithoogte nagenoeg gelijk is. Om dan te spreken van een “lage” auto… dat is het geenszins.
Johanneke zegt
Klopt, je kan beter spreken van: auto met een niet bestelbusmotorkap.
En een hoop is marketing. Renault zal je vertellen dat een Megane een SUV is. Is het niet. Het is gewoon een hatchback met een te hoge motorkap. Met een Model Y achtige voorkant was ie aerodynamischer geweest.
We rijden straks allemaal elektriche busjes, let maar op. Je ziet het nu al: de BMW iX, de nieuwe Cayenne, de nieuwe Citroën C5, de blokkendoos Kia’s, en ga zo maar door. Gewoon busjes. Die hoge motorkappen gaan vervolgens ingeruild worden voor een MPV achtige stijl zoals de model Y voor extra aero.
PunicaOase zegt
Vanwege de accu’s zullen auto’s wel wat hoger worden/blijven dan de sedans, stations en hatchbacks van vroeger, maar zo hoog als een crossover of SUV is ook niet echt nodig.. Hopelijk vindt men op een gegeven moment een mooie middenweg.. Een i4 of Renault 5 bijv. zitten wel iets hoger, maar ogen nog steeds straks..
Sowieso vinden veel mensen een SUV stoer en de instap geweldig dus die carrosserie-variant zal ook wel blijven..
mashell zegt
Ik begreep van collega’s dat de ID.7 nu gunstig is in de lease. Het mag dan wel geen SUV of crossover zijn het is natuurlijk ook niet echt behelpen.