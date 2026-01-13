Leve de lage auto: ID.7 is de bestverkochte EV van Volkswagen

De ID.7 verkoopt gewoon beter dan de ID.4.

Langzamerhand druppelen er steeds meer verkoopcijfers van merken binnen. Vandaag deelt Volkswagen de cijfers van 2025. Hoe staat het ervoor met het merk dat in 2024 nog genoodzaakt was fabrieken te sluiten…?

Nou, het valt allemaal reuze mee. Qua verkoopcijfers in ieder geval. De verkopen zijn slechts met 1,4% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal wist Volkswagen 4,73 miljoen auto’s aan de man te brengen in 2025.

In Europa zag Volkswagen de verkopen zelfs stijgen met 5,1%. Dit werd echter tenietgedaan door dalende verkopen in China en Noord-Amerika, waar de verkopen respectievelijk met 8,4% en 8,2% daalden. Daar hebben meer Duitse merken last van.

ID.7 bestverkochte EV

Interessant: het bestverkochte elektrische model was de ID.7. In heel Europa werden er 76.600 van verkocht. De ID.7 deed het dus beter dan de goedkopere ID. 3 en ID.4. Terwijl het niet eens een crossover is. Er is dus toch nog hoop voor de ‘lage’ auto. En ja, we zetten laag even tussen aanhalingstekens, want zo laag is de ID.7 nu ook weer niet. Maar je begrijpt wat we bedoelen.

Maak je verder geen illusies: de SUV is nog steeds razend populair. Meer dan de helft van de auto’s die Volkswagen leverde (50,2%) was een SUV. Vooral de T-Roc verkocht als warme broodjes: dit was de bestverkochte SUV van Europa.

Nederland

En hoe zit het in Nederland? In ons land zag Volkswagen de verkopen met maar liefst 18,2% stijgen. Dat kwam vooral omdat 2024 wat minder was, maar toch… Hier was de ID.7 niet de bestverkochte EV van Volkswagen. Dat was toch gewoon de ID.4, waar er 3.733 van verkocht zijn. De ID.7 zat er echter niet ver vandaan, met 3.594 verkochte exemplaren.