We reden al mee in de nieuwe S-klasse met flatplane V8

Natuurlijk zet Mercedes-Benz niet alleen op de SUV, hun vlaggenschip is en blijft de S-klasse.

Dit jaar is de 140e verjaardag van het patent wat Carl Benz verkreeg voor de eerste auto. Laten we het niet vergeten dat Mercedes-Benz de uitvinder van de automobiel is. Met de grondig vernieuwde S-klasse laat Das Haus weer zien waar ze toe in staat zijn.

Voordat binnenkort het doek (of de wrap) van de S-klasse wordt getrokken, mocht ik vorig jaar al een rondje mee op de achterbank en voorstoel van het nieuwe topmodel. Zoals jullie weten schrijf je S-klasse met de hoofdletter C van comfort. De standaard Airmatic luchtvering of het optionele E‑ACTIVE BODY CONTROL zijn nu uitgerust met intelligente demping. Het is mede specifiek ontwikkeld zodat de S-klasse het beter doet op lange verkeersdrempels zoals die gebruikelijk zijn in Zuid-Europa en de Verenigde Staten.

Meer dan 50% van de onderdelen gewijzigd

Hoewel de basisvorm van de S-klasse behoorlijk ongewijzigd lijkt, zijn er toch extreem veel wijzigingen doorgevoerd. Dit is niet een facelift met een paar nieuwe LED’s, drie nieuwe kleuren en een paar nieuwe velgen. Ongeveer 2.700 componenten zijn gewijzigd, waarna de S-klasse een uitgebreid testprogramma onderging.

De belangrijkste vraag die engineers zichzelf stelden: voelt de auto als een echte S-klasse?

Op het 520 hectare grote Immendingen Test en Technologie Centrum is er 86 kilometer aan wegen met wegindelingen, borden en wegbelijning uit China, Japan, Zuid-Korea, de VS en Europa. Niet alleen het weggedrag, maar ook alle systemen zijn daar goed door de mangel gehaald.

Van zes-in-lijn tot ….

De nieuwe vier liter grote V8 (M177 Evo) in de S580 4MATIC levert maar liefst 537 pk en 750 Nm aan koppel. Mocht je tot de gelukkigen behoren die de S580 aanschaffen, dan haal je een beetje AMG GT Black Series in huis. Net zoals het sportieve topmodel krijgt de S-klasse V8 namelijk een platte krukas. Het vernieuwde injectiesysteem, uitlaatkleppen en een verbeterde turbo-compressor zorgen ervoor dat de V8 nu nog sneller reageert.

Voor Nederland zijn de S450 4MATIC en S500 4MATIC met tot maximaal 640 Nm aan koppel wat minder relevant. Om over de S350d en S450d met vernieuwde OM 656 Evo diesel zescilinder maar te zwijgen. Al deze motoren hebben tegenwoordig een 17 kW sterke ISG (integrated starter-generator) en zijn dus weer zuiniger geworden.

Driften met de PHEV

Met dit kopje willen we vooral aangeven dat alle S-klasses zijn uitgerust met 4MATIC vierwielaandrijving, op de plug-in hybride na. De S580e is er zowel als 4MATIC en als “sportieve” achterwielaandrijver. Het systeemvermogen stijgt met 55 kW en de elektrische range zou 100 km moeten aantikken.

De briljante achterwielbesturing die standaard 4,5 graad haalt, maar optioneel zelfs tot 10 graden gaat, is er nog steeds. Daarbovenop komen weer allerlei innovaties, ook in de categorie waarvan je denkt dat je het niet nodig hebt. Iets met graden en verder zeg ik niets…

Mocht je een V8 wat lafjes vinden, solliciteer dan even in Den Haag of Brussel. Verder zeg ik ook weer niets…