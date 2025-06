Reteslimme Volkswagen ID Buzz camper is goedkope oplossing

De Volkswagen ID Buzz wordt een heerlijk slimme camper voor maar een paar honderd euro.

Wie had verwacht dat de Volkswagen California de coolste comeback ooit zou maken nu er een retrotastische ID Buzz is, heeft het mis. Er is wel een nieuwe California, maar dan op basis van de Multivan. Ook niet verkeerd, maar de echte oude tijden van omgebouwde T1’s herleven zou natuurlijk het leukst zijn met een ID. Buzz.

ID Buzz California is er nog niet

Volkswagen meent dat ‘ie nog komt, maar het blijft een beetje spannend. Het probleem is dat een ID Buzz al een beetje op de limiet ziet van wat men wenst van een dergelijke auto, qua kosten en gewicht met name. Een standaard Volkswagen ID Buzz kost al 50 mille en daar moeten de kosten van alle camperspullen nog bij op. En het gewicht. Volgens Volkswagen zit niemand erop te wachten. Volgens derde partijen zeker wel.

Dream Catcher Campers

Er is een tussenoplossing. Eentje die je kan gebruiken voor elke Volkswagen ID Buzz. Het Britse Dream Catcher Campers heeft namelijk een formule bedacht om van elke bedrijfswagen makkelijk een camper te maken. Het gaat om niks meer dan onderstaande: twee opbergboxen die een dubbelleven lijden als bankzittingen, een afdekplaat voor de achterstoelen en een tafeltje dat verhoogd of verlaagd kan worden. Er hoeft niks vastgeschroefd te worden: het hele riedeltje blijft gewoon staan waar het moet staan.

Het doel hiervan is uiteraard dat het hele zooitje ingeklapt ervoor zorgt dat je een compleet vlakke bodem creëert. Ideaal om een dubbel matras op te leggen en van je Volkswagen ID Buzz een camper te maken. Dan kunnen je spullen onder het bed liggen en bouw je heel makkelijk alles op en af.

Da’s namelijk nog een voordeel van het systeem van Dream Catcher Campers: de plaat die je aan de achterstoelen vastmaakt is gescharnierd. Dus wanneer je met meer dan twee man op pad wil, kan je de achterstoelen omhoog zetten zonder dat je al je camperspullen er weer uit moet halen. De praktische gedachtegang van ondergetekende vraagt zich nog wel af waar je dan het matras laat, maar goed: het idee is leuk.

Goedkoop

Zo simpel kan het zijn en belangrijker: zo goedkoop kan het zijn om je Volkswagen ID Buzz om te toveren tot camper. DCC biedt verschillende soorten hout aan om alles van te bouwen, maar de goedkoopste ombouw vertaalt zich naar 648 euro. De duurste soort maakt er 825 euro van. Uiteraard moet je zelf de rest van de spullen kopen om het iets comfortabeler te maken, zoals een bed, zitkussens en de rest. Maar hey, dat kan tegenwoordig ook voor prima bedragen.