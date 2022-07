Levensgrote Lego Lamborghini Sian nu in het echt te zien

Dat is toch wat leuker dan alleen een foto. De Lamborghini Sian, maar dan van Lego.

Met Lego kun je echt alle kanten op. Laat dat maar aan de professionals over. Zeker op autogebied hebben we de laatste jaren van alles voorbij zien komen. Verleden zomer werd ook een Lamborghini Sian van Lego voorgesteld. Op echte grootte nagemaakt, bestaande uit een creatie van bijna 400.000 Lego bouwstenen.

De auto werd in 2021 gebouwd door pro’s van het Lego-team in Tsjechië. Aan de hand van een lading foto’s werd het model aan de wereld voorgesteld. Heel tastbaar was het niet. Hier bleef het namelijk bij. Tot nu.

Je kuny de unieke Lamborghini Sian van Lego namelijk in het echt ontmoeten. Het bijzondere bouwsel is nu te zien in het Museo Automobili Lamborghini in Sant’Agata Bolognese. De tentoonstelling duurt tot en met 6 oktober.

Een leuk excuus om het ding in het echt te bekijken, bijvoorbeeld vanwege de zomervakantie en je toch al in de buurt bent het Lamborghini museum.

Lego is 224 dagen bezig geweest om deze enorme creatie te bouwen. Even optillen is er niet bij. Sterker nog, een echte Sian is nog minder zwaar dan dit gevaarte. De Lego Lambo weegt maar liefst 2.200 kg.

Oneerbiedig gezegd is de Sian een zeer exclusieve Lamborghini Aventador. Onderhuids deelt het model veel componenten met het V12-topmodel. In Nederland staat er tenminste één Sian op Nederlands kenteken. Het prijskaartje van dat exemplaar bedraagt 2,65 miljoen euro.