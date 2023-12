Dikke Volvo V70 T6 Heico is heerlijke dikkerd (en te koop!)

Deze V70 T6 Heico is net eventjes wat dikker dan de standaard T6 R-Design, die al dik is. Dik hoor, zo’n dikkerd.

Als we het hebben over dikke Volvo-stationwagons, dan zijn het altijd dezelfde modellen die boven komen drijven. De 850 T-5R, V70 R en als het moderner moet de V60 Polestar. Maar we vergeten gek genoeg vaak de laatste generatie Volvo V70.

Dat was namelijk een behoorlijk andere auto dan zijn voorgangers met dezelfde naam. De basis was geen Volvo, maar een Ford Mondeo (wat natuurlijk geen schande is, integendeel). Ook qua motoren was er een breuk met het verleden: je kon nu voor het eerst viercilinders krijgen in plaats van een fijne vijfpitter. Daarnaast was een zescilinder mogelijk.

Volvo V70 T6 Heico

En die auto’s zijn eigenlijk heel erg bijzonder. De auto die je hier op de afbeeldingen ziet, is nog ietsje specialer. Je kon twee zescilinders krijgen: een atmosferische 3.2 (met zo’n 240 pk) en een turbo drieliter (met 306 pk).

Bijzonder was dat de motor in kwestie een zes-in-lijn is, overdwars geplaatst. De 3.2 had standaard voorwielaandrijving, maar de T6 is altijd een AWD. In dit specifieke geval is het maar goed ook, want deze T6 is nog sterker dan standaard.

De auto is namelijk voorzien van motortuning van Heico Sportiv. Dat is een Duitse tuner die al heel erg lang ervaring heeft met Volvo’s, zowel qua tuning, verkoop, onderhoud als autosport. Zie het een beetje als Hirsch voor Saab, AC Schnitzer voor BMW, ABT voor Audi en Brabus voor Mercedes-Benz.

Wintersport

De motor is nu goed voor 330 pk en 460 Nm. Dat zijn bescheiden waarden ten opzichte van standaard (306 pk en 440 Nm). De reden daarvoor is de transmissie, de Aisin-bak kan niet héél veer meer dan standaard verwerken. Maar het is niet alleen het extra vermogen en koppel, maar ook hoe het vrijkomt.

Dit zijn schitterende motoren die zich qua loopcultuur en krachtsontplooiing kunnen meten het beste van BMW. En geloof ons: meer dan 330 pk heb je echt niet nodig om heel erg vlot door Duitsland te cruisen, op weg naar wintersport.

Er zijn overigens meerdere Heico-onderdelen te vinden. Zo is diffusor ook afkomstig van de Duitsers, evenals de uitlaten. Last but not least, ook de knopjes om de deuren op slot te doen zijn van Heico. Nice touch.

Het is sowieso een R-Design-uitvoering. Dit soort sportpakketten zijn niet altijd een toevoeging, maar de V70 kan het hebben. Zeker in stemmig zwart valt de drukkere bumperpartij ook niet zo op. Een zweed met achterspoiler is altijd goed, deze V70 heeft er dan ook eentje.

Prijs Volvo V70 T6 Heico

Het interieur is voorzien van episch meubilair en lekker soepel leder, waar Duitsers harde stoelen combineren met kikkerleer, is het leder in deze Volvo ietsje dikker, losser en ‘echter’.

Dit exemplaar is afkomstig uit Zwitserland en minutieus onderhouden. De prijs van 22.950 is absoluut niet mals. Daarmee concurreert deze lekker dikke V70 met het Duitse geweld. Maar als je die vergelijking maakt, begrijp je de auto niet.

Deze auto koop je omdat je een tikkeltje eigenwijs bent en niet geeft om dat anderen zien dat je een dikke auto hebt. Het is incognito genieten in zo’n snelle Zweed, niet zozeer aan het etaleren met je relatieve welvaart. Interesse? De advertentie op Marktplaats kun je hier bekijken!

