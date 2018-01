Lewis Hamilton heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe auto

De indrukwekkende collectie van de Britse kampioen krijgt binnenkort wellicht een mooie aanvulling.

Los van wat je verder van Lewis Hamilton vindt, staan twee feiten objectief vast: hij is supersnel op het circuit en hij heeft een puike smaak qua auto’s. De privé-collectie van Lil’ Lewis bestaat onder andere uit een (de) paarse Pagani Zonda ‘LH’, een donkerrode Ferrari LaFerrari en een originele AC Shelby Cobra 427. Tevens heeft de swekvolle coureur voor zichzelf én voor vader Anthony vast een paar Project One’s besteld. Noice.

Maar zelfs LH44 krijgt niet altijd zijn zin. Dat bleek toen hij in 2016 de titel verloor aan Nico Rosberg, maar ook toen hij naast de McLaren F1 LM greep die hij zo graag had willen hebben. Naar verluidt had Lulu in zijn tijd bij McLaren een afspraak gemaakt met Ron Dennis dat als hij drie titels voor het team zou winnen, hij een oranje F1 LM zou krijgen uit McLaren’s eigen collectie. Het aantal van drie titels was niet toevallig gekozen: het is precies het aantal dat HAM’s grote voorbeeld Ayrton binnensleepte.

Zoals we inmiddels weten slaagde Lewis niet in zijn opzet. De teller bleef steken op één titel, alvorens hij vertrok naar Mercedes. Misschien maar goed ook, want de kosten om zo’n F1 te runnen benaderen die van Hamilton’s rode Bombardier Challenger. Inmiddels kost een F1 overigens ook ongeveer de helft van wat dat vliegtuig doet.

Zodoende heeft de Brit volgens de geruchten nu gezet op een auto die we laatst al de revue zagen passeren: Senna’s oude MP4/8A die binnenkort onder de hamer gaat bij Bonhams. Het veilinghuis zou tot op heden drie serieuze kopers geïdentificeerd hebben, waaronder Hamilton. Zeg jij ‘doen’?