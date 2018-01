Wat moet er worden van de goede oude Mercedes SL?

De vaste waarde in het gamma van Mercedes ligt onder vuur.

De Mercedes SL ligt onder vuur. Pijnlijk genoeg is het vooral een kwestie van friendly fire. In haar zucht om elke niche te vullen heeft de driepuntige ster in de afgelopen jaren een aantal nieuwe modellen geïntroduceerd, die je doen afvragen of de SL nog wel bestaansrecht heeft. Zo kwam er tóch een open variant van de AMG GT (rijtest) en kreeg de S-Klasse voor het eerst in decennia weer een cabrio versie (rijtest). Ook de nieuwe E-Klasse cabrio is een auto om rekening mee te houden. Waar de vorige open E-Klasse nog een veredelde C-Klasse was, is de nieuwe écht gebaseerd op ‘de E’ en daarmee een stuk hoogwaardiger.

Tegelijkertijd is de SL juist een beetje verwaarloosd door het merk. Ja, de Sport Leicht werd voorzien van een aantal facelifts, maar in de basis is het model al stokoud. Eigenlijk een schande dat de badge waarmee Mercedes zich na de tweede wereldoorlog weer oprichtte op deze manier behandeld wordt. Als de W198 (rijtest) had kunnen sterven, zou deze zich nu omdraaien in zijn graf.

Op korte termijn staat er nog geen opvolger klaar om het blazoen weer op te poetsen. Dat maakt de speculaties over wat het volgende model precies gaat worden er niet minder wild om. Dit wordt gevoed door het feit dat er in de wandelgangen van Mercedes wordt gefluisterd dat de SL zoals we die kennen volledig op de schop gaat.

Waar de meesten het wel over eens zijn is dat de opvouwbare hardtop verdwijnt en plaats maakt voor een stoffen kap. Mercedes was een van de eersten die met dit concept op de proppen kwam, maar de oplossing valt inmiddels bij steeds meer merken uit de gratie. Zo’n stalen klapdak is zwaar en neemt veel ruimte in, waardoor er doorgaans concessies gedaan moeten worden aan de proporties van een auto. Het gewicht past ook niet bij het Sport Leicht idee van de SL, hoewel als we eerlijk zijn deze originele naam al heel lang niet meer van toepassing is op de SL.

Tevens is duidelijk dat auto waarschijnlijk omgevormd wordt tot een echte 2+2 in plaats van een pure tweezitter. De SL zou zo wat praktischer kunnen worden dan tot op heden het geval is geweest en zich hiermee kunnen onderscheiden van de AMG GT Roadster. We vragen ons echter af wat dan nog het verschil is met de S-Klasse cabrio. Een oplossing die Mercedes overweegt om het laatste issue te tackelen is om de auto een puur ‘Mercedes-AMG’ model te maken.

Als Mercedes AMG SL73 zou het model een geblazen V8 kunnen combineren met een elektromotor voor een systeemvermogen van ruim 800 pk. Dit vermogen plus indrukwekkende spoilers en dergelijke zouden de plaats van de SL dichtbij de top van de Mercedes-voedselketen waarborgen. Stiekem zouden wij het echter wel jammer vinden als de ingetogen versies van de SL zouden verdwijnen. Want wat is er nou chiquer dan een SL280 Pagode (rijtest), of zelfs een R129 SL500 met normale velgen en gele pinkers?