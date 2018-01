Kop rolt bij Volkswagen vanwege ‘dieselgaskamers’

Kappen nou met die monkey business.

De Duitse autowereld heeft zichzelf de afgelopen dagen geen dienst bewezen. Het schandaal rond de ‘dieselgaskamers’ waarin levende wezens zijn blootgesteld aan potentieel schadelijke gassen haalt wereldwijd de pers. Eerst leek het alleen om apen te gaan, wat al voor veel ophef zorgde. Daarna kwam naar buiten dat er ook proeven op mensen zijn uitgevoerd.

Sec bekeken zijn de gebeurtenissen waarschijnlijk ‘verdedigbaar’. Elke dag worden er talloze potentieel schadelijke stoffen getest op mens en dier. Het onderzoek was beoordeeld en goedgekeurd door ethische commissies en dat soort dingen. Soms moet je echter van tevoren inschatten dat emotie ook een rol gaat spelen. Dat niemand die betrokken was bij deze testen zich gerealiseerd heeft dat het weleens een PR-drama zou kunnen worden als uitkwam dat Duitse bedrijven mensen blootstelde aan giftige gassen is dan ook unfassbar.

De hoge bonzen van het bedrijf trekken dan ook zo snel als ze kunnen hun handen af van het onderzoek en claimen dat ze van niks wisten. CEO Matthias Müller noemde de gang van zaken gisterenavond al ‘onethisch en weerzinwekkend’. In zo’n geval is het binnen een organisatie alleen nog de vraag op welke hoogte in de hiërarchie er een kop moet rollen. Stopt de verantwoordelijkheid bij degenen die direct betrokken waren bij dit schandaal, of moet er gekeken worden of iemand hoger in de rangorde geofferd dient te worden? In theorie kan deze toetsing doordringen tot Müller zelf.

Zo ver komt het echter niet. De man die in zijn zwaard is gevallen heet Dr. Thomas Steg, de hoogste PR-functionaris van de Volkswagen Groep. Topman Müller is dankbaar en heeft aangegeven de beslissing van Steg te respecteren. Hiermee is deze onverkwikkelijke zaak waarschijnlijk afgedaan.