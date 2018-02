Lewis Hamilton is gek op Tommy Hilfiger

Heel spontaan.

Kijk niet gek op als je Lewis Hamilton op foto’s ziet met kleding van Tommy Hilfiger. De F1-wereldkampioen is geen spontane fan van het merk geworden, maar zijn team heeft er een nieuwe sponsor bij. Deze week is bekend geworden dat Tommy Hilfiger een sponsorovereenkomst heeft getekend met Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

Later deze maand (12 feb) is de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van het team. Op de W09 zal dan ook het logo van Tommy Hilfiger prijken. Naast het feit dat het logo op de auto komt, zal het merk ook te zien zijn in de garage en op de baan van Silverstone.

Het is niet de eerste keer dat Tommy Hilfiger een F1-team sponsort. Het merk was eerder sponsor van Ferrari. Ze hebben een overduidelijke voorkeur voor succesvolle teams. Gezien de eerdere keuze voor Ferrari, die de nodige kampioenschappen op hun naam hebben staan en nu Mercedes, dat de laatste seizoenen dominant is. Hilfiger volgt ex-sponsor Hugo Boss op, dat de overstap heeft gemaakt van Formule 1 naar Formule E.