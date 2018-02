Statistiek: Hamilton vorig jaar níet de beste kwalificeerder?

Huh?

Er zijn leugens, grotere leugens en er zijn statistieken. In deze categorie kunnen we ook dit bericht plaatsen. De geijkte manier om de kwalificatiekunsten van de F1 coureurs te beoordelen is namelijk naar het onderlinge duel kijken. In dat geval zou je in het geval van Hamilton versus Bottas de eerste duidelijk als winnaar betitelen met een score van 13-7.

Doch er is een twist! Kijk je naar de gemiddelde startpositie (gridstraffen buiten beschouwing gelaten), dan volgt een verrassing: volgens deze statistiek troefde VB77 vorig jaar LH44 af. Bottas’ gemiddelde startplaats was namelijk P3, Hamilton komt uit op P3,4. Dit resultaat is met name te danken aan de slechte kwalificaties van Lil’ Lewis in Monaco en Brazilië. Door deze twee bogeys staat HAM zelfs achter zijn kampioenschapsrivaal VET, die gemiddeld tot positie 3,3 kwam. Kunnen we met deze methode nog iets meer extrapoleren over de kwaliteiten van de coureurs?

Jazeker! Max Verstappen is met zijn P5,35 namelijk aanzienlijk beter dan teamgenoot Ricciardo op P6,1. Dit verschil is ook groter dan dat tussen bjvoorbeeld Seb en Kimi (3,3 versus 3,8), ondanks dat qua rondetijd Ricciardo dichter bij Max zat (gemiddeld 0,128 seconden langzamer) dan Kimi bij Seb (gemiddeld 0,275 seconden langzamer). Zo zie je dat als je relatief weinig voorsprong hebt op de teams achter je een goede kwalificatie al snel veel verschil kan maken.

Door het gegoochel met cijfers staat Hulkenberg, de kwalificatiekoning van vorig jaar met een score van 19-1 in de duels niet alleen voor maar ook áchter zijn nieuwe teammaat Sainz. Hulkenberg behaalde een verdienstelijke 3-1 overwinning tegen de Spanjaard. Als je echter al zijn resultaten van het jaar opteld en door 20 deelt, kom je net wat lager uit dan het moyenne dat Sainz in vier races haalde bij de gelen. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat Renault aan het eind van het jaar wat lekkerder ging dan in het begin. In zijn zestien races bij Toro Rosso troefde Sainz wel fair and square Kvyat af, hoewel het verschil niet per se wereldschokkend is.

De veelgeprezen Esteban Ocon heeft nog wat werk te verzetten. Hij schopte het gemiddeld tot plaats 10,15, terwijl teamgenoot Perez zijn Force India gemiddeld op plaats 9,3 zette. Het onderlinge duel in dat geval was net als bij Hamilton en overigens Bottas 13-7.

De grootste verschillen tenslotte zien we niet geheel onverwacht tussen Hulkenberg (P9,55) en Palmer (P14,69) alsmede tussen Massa (P10,68) en Stroll (P14,9). Zo blijkt, zelfs met creatieve statistieken kan je pijnlijke verschillen niet altijd wegpoetsen. Het volledige overzicht check je in de tabel hieronder.