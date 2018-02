Zo kun je de nieuwe Dodge RAM verder aankleden

De mogelijkheden lijken eindeloos.

Veel automerken hebben een aparte catalogus waar men extra’s kan kopen voor de auto. Een spoilertje, nieuw setje velgen, je kent het wel. Dodge heeft dit ook en met de RAM doen ze andere catalogussen laten verbleken als je kijkt naar het gigantische aanbod.

De nieuwe Dodge RAM 1500 beleefde ruim een maand geleden zijn debuut in Detroit. Dit weekend is de veel kleinere Chicago Auto Show van start gegaan en wederom is Dodge aanwezig met de nieuwe RAM. Same shit, different day zou je denken, maar Dodge heeft daadwerkelijk nieuws te melden. Op deze autobeurs presenteert het merk de Mopar-lijn. Dit zijn alle extra’s die men kan krijgen om de pickup nog praktischer te maken.

De Mopar-lijn voor de RAM is met meer dan 200 onderdelen groots te noemen. Het model dat in Chicago staat heeft een aantal voorbeelden. Onder meer 18-inch Mopar-wielen die de velgen beschermen als de lucht uit de banden worden gehaald. Bijvoorbeeld bij een zandactiviteit. Of de twee steunen, die het mogelijk maken om een surfplank mee te nemen. Minder noodzakelijk, maar wel een mogelijkheid, zijn de Mopar-stickers op de motorkap. Naast de praktische extra’s kun je ook op het gebied van performance dingetjes krijgen. Onder meer een cold-air intake en een nieuw uitlaatsysteem.

Niet alle producten die te zien zijn op de RAM in Chicago zijn op dit moment al leverbaar, maar komen in een later stadium naar de catalogus.