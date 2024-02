Zelfs Lewis Hamilton ziet de EV’s niet meer zitten. Lewis Hamilton is niet meer duurzaam? Of speelt er iets anders?

Je kan zeggen van Lewis Hamilton wat je wil, maar het is een enorme personality in de sport. Sterker nog, het is misschien wel een van de weinige personen die groter is dan de sport waarin hij actief is. Nu zitten wij Hollanders lekker in onze Verstappen-bubbel (en terecht, de prestaties van Max grenzen aan het hondsdolle), maar het is toch echt Lewis Hamilton die de meeste volgers heeft op deze planeet.

Dat weet hij zelf ook en dus geeft hij graag het goede voorbeeld. Zo’n progressieve jongeman is in een van de meest aartsconservatieve en stinkend elitaire sporten ter wereld best moedig. Het zijn echter niet alleen woorden, maar ook daden. Zo heeft Lewis Hamilton de meeste auto’s met verbrandingsmotor verkocht en rijdt hij (bijna) alleen elektrisch. Alhoewel hij wel zakelijk een Mercedes F1-auto rijdt. Maar omdat hij enkel zakelijke kilometers zijn, hoeft ‘ie gelukkig niet bij te tellen.

Lewis Hamilton niet duurzaam meer

Daarnaast is Hamilton betrokken bij een hoop vooruitstrevende projecten en initiatieven. Eentje daar van is het Extreme E-team ‘X44’. Of – en je voelt ‘m aan al aankomen – beter gezegd ‘was’. Lewis Hamilton stopt namelijk met dat team. Maar is Hamilton dan niet meer duurzaam? Wat is er aan de hand?

Nou, Hamilton stapt er voortijdig uit. In 2022 won het team nog het Extreme E-kampioenschap en vorig jaar ging het ook best aardig. Het is een soort rallykampioenschap met extreem grote en zware SUV’s om aan te tonen dat die ook milieuvriendelijk kunnen zijn.

Dit jaar is het laatste jaar dat het een elektrische klasse is. De Extreme E-klasse wordt dan omgetoverd tot een waterstof-klasse en zal dan Extreme H gaan heten. Ja, echt. Met die waterstof SUV’s crossen ze dan de wereld over om aan te tonen dat een SUV ook milieuvriendelijk kan zijn.

Lewis was niet veel aanwezig

De reden daarvoor is dat de rally’s ietsje langer kunnen duren. In veel elektrische klasses is de uiterst beperkte range toch wel een dingetje. In de Formule E rijden ze daarom niet voor niets op de kleine kartbaantjes. Op een ‘echt’ circuit zou de accu veel te snel leeg gaan en je hebt geen zin om 15 minuten te moeten kijken naar een pitstop ‘snelladen’.

Overigens is het aandeel van Lewis Hamilton in het X44-team minder groot dan je zou denken. Het is niet zo dat hij als een ware Toto Wolff alles in goede banen leidde. Welnee, het was eigenlijk ‘gewoon’ een Extreme E-team met wat financiële steun van LH en de naam. We zijn wel erg benieuwd wat ze nu gaan doen.

Het is namelijk wel een flinke aderlating voor de raceklasse en de mensen die er werken. Want de eerste race is namelijk over 5 dagen. Dan rijden ze in het altijd milieuvriendelijke Saoedi-Arabië. Maar team X44 dus niet. Die blijven thuis.

Via: Daily Express

Fotocredits: Team X44 via Instagram