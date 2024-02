Tesla kreeg vorig jaar 1,7 miljard van de concurrentie

Tesla’s verkopen als warme broodjes, en intussen verdienen ze ook nog een leuk zakcentje aan andere fabrikanten.

Je zou denken dat Tesla inmiddels links en rechts ingehaald wordt door andere autofabrikanten, maar dat valt reuze mee. De zaken gaan nog steeds voor de wind. De Tesla Model Y was bijvoorbeeld de bestverkochte auto ter wereld. Niet alleen de bestverkochte EV ter wereld, maar überhaupt de bestverkochte auto.

Intussen verdient Tesla ook nog een aardig zakcentje aan andere fabrikanten. Er is namelijk nog steeds een levendige handel in regulatory credits. Er zijn namelijk merken die er niet in slagen om voldoende groene auto’s aan de man te brengen. Dan moet je dus een merk als Tesla lief aankijken om credits te krijgen.

Dit is lucratieve handel voor de toko van de op één na rijkste man ter wereld. Uit nieuwe cijfers blijkt dat Tesla vorig jaar maar liefst 1,79 miljard dollar (omgerekend 1,66 miljard euro) opstreek door credits te verkopen. Allemaal pure winst voor Tesla.

Tesla had verwacht dat deze bron van inkomsten naar verloop van tijd wel zou opdrogen, maar niets is minder waar. De inkomsten zijn juist toegenomen. Waar Tesla in 2021 nog 1,5 miljard dollar een credits verdiende, was dit nu dus een kleine 1,8 miljard dollar.

In totaal heeft Tesla al bijna 9 miljard dollar binnengeharkt op deze manier. Nu is een miljard voor een bedrijf als Tesla niet extreem veel, maar het is toch een leuk extraatje. Daarbij moet het gewoon heel goed voelen als concurrenten genoodzaakt zijn jouw bedrijf te sponsoren…

Via: Automotive News Europe