Dit kan Verstappen nog leren van Hamilton

Niemand is klaar met leren en dus Verstappen ook niet, dit kan hij nog leren van veteraan Hamilton.

We hebben genoeg geschreven over het incident met George Russell. Verstappen reageerde op zijn Verstappens en daar ergeren sommige mensen zich groen en geel aan. Maar enkele dagen na de race heeft Anthony Davidson wat tips voor de Nederlander. Wat aardig!

Verstappen kan dit leren van Hamilton

Davidson is een oud-coureur en nu commentator bij Sky Sports. En waarom zou je Verstappen dan niet ongevraagd voorzien van wat tips? Juist. En dat is wat hij deed. Davidson zegt namelijk dat Max nu een dominante auto rijdt. Dat was een paar jaar geleden wel anders, toen was Mercedes allesoverheersend. Destijds moest hij wel veel risico’s nemen om de Mercedessen te kunnen inhalen.

“Vandaag de dag rijdt hij echter af en toe nog steeds op zo’n manier, zoals in Bakoe, met die zelfde mindset. Dat was in de sprint, toen we die situatie samen met George zagen,” aldus de Sky Sports verslaggever. Zo agressief rijden is dus niet meer nodig. Sterker nog, het is overbodig.

Hij gaat verder door te zeggen dat Max slimmer moet zijn in bepaalde gevechten. Dit simpel gezegd omdat hij een betere en snellere auto onder zijn bips heeft. Precies dezelfde situatie zoals Lewis Hamilton eerder had toen hij in de dominante auto reed en daar kan de Red Bull coureur nog wel wat van leren.

Leren

Lewis gaf namelijk af en toe zijn positie op, om deze later weer terug te pakken. De Engelse coureur keek altijd naar de lange termijn. “Dat is het enige wat Max in de toekomst nog beter kan doen” zegt Davidson. En dat is eigenlijk wel een compliment, want dan is Max nu al bijna perfect.

De verslaggever sluit af door te zeggen dat Max moet begrijpen hoe groot het voordeel is in de Red Bull en dat zijn voornaamste focus moet liggen bij Sergio Peréz die momenteel in topvorm is. Hij ziet niet in waarom de Mexicaan niet de titel zou kunnen winnen. Hij kan Max echt onder druk zetten en is hongeriger dan ooit. Max moet zijn eigen teamgenoot verslaan, dat wordt de opdracht.