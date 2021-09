Verstappen wordt wereldkampioen, aldus de wedkantoren

Als het aan de wedkantoren ligt, wordt Verstappen wereldkampioen.

De Grand Prix van Rusland is nog niet weggespoeld of we kijken alweer uit naar de volgende race! De Grand Prix van Turkije belooft een waar spektakelstuk te worden. Het is namelijk enorm close tussen de twee titelkandidaten: Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Het is closer dan dat ze bij Mercedes hadden gewild, waarschijnlijk. Want Monza en Sochi zijn toch twee banen waar de Mercedes W12 (en de generaties daarvoor) kan excelleren. Dat zag je ook in de vrije trainingen, waar Bottas en Hamilton soms wel een seconde sneller waren dan de rest in de racesimulaties.

Nog zeven GP’s in 2021 te gaan

Maar het team uit Brackley kon niet echt een vuist maken in de races. Op Monza liep Verstappen twee punten in en op Sochi won Hamilton weliswaar, maar stond Verstappen op de tweede plaats. Er staan nu nog zeven GP’s op de kalender, waarvan er bij zes de locatie bekend is.

Turkije, Saudi Arabie en Abu Dhabi lijken overwegend banen te zijn waar Mercedes alsnog de overhand zal hebben. Op de circuits in Amerika, Mexico en Brazilië is Red Bull traditioneel erg sterk. We zijn dus reuze benieuwd welk circuit daar nu nog bijkomt. Aan Servus TV Zou Christian Horner ‘per ongeluk’ verklapt hebben dat er op 21 november gereden gaat worden op Losail International Circuit in Qatar. Losail lijkt vrij veel op Sochi (dus ook een Mercedes baan).

Wedkantoren: Verstappen wordt wereldkampioen

Wij kennen Qatar natuurlijk van hobby’s als mensenhandel, slavernij, uitbating en schending van de mensenrechten, maar ze schijnen ook toffe autosportfans te zijn. Kijk, dat is dan mooi. Volgens Christian Horner is het onduidelijk of Red Bull of Mercedes de overhand heeft om het kampioenschap naar zich toe te trekken.

De wedkantoren zijn er dan wél uit. Die gaan er op dit moment van uit dat Max Verstappen wereldkampioen zal gaan worden. Nu is het verschil wel vrij klein. Max staat op 1/1, Lewis op 5/4. Nu de rest is zo goed als kansloos statisch gezien, maar Geweldige Vent Bottas (16/1) en Sergio Pérez (25/1) zijn de enige die in de buurt komen om volgens de wedkantoren kampioen te worden. Als het om de teams gaat, heeft Red Bull ook een kleine voorsprong, aldus de wedkantoren. Wederom is het verschil vrij klein. Mercedes staat op 11/10, Red Bull op 4/5.

Serieus

Dan is het alleen een de vraag: hoe serieus moeten we de wedkantoren nemen? In principe vrij serieus. Er gaat namelijk onnoemelijk veel geld in om, dus het ‘voorspellen’ gaat met de grootst mogelijke voorzichtigheid. Daarbij hoefde je dankzij de wedkantoren nooit het Eurovisie Songfestival te kijken, want die hadden de winnaar weken daarvoor al voorspeld.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Wie denk jij dat wereldkampioen gaat worden? Max Verstappen? Of denk jij ook dat Lewis Hamilton toch kampioen wordt? Laat het antwoord weten, in de comments!

Met dank aan Pieter voor de tip!