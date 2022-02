Lewis Hamilton klaar voor de strijd met Max Verstappen

Fris en fruitig. Opgeladen voor een gevecht op de baan. Lewis Hamilton versus Max Verstappen!

Met de presentatie van de nieuwe Mercedes W13 was Lewis Hamilton er ook weer klaar voor om de pers te woord te staan. Samen met teambaas Toto Wolff en kersvers teamgenoot George Russel werd er gesproken over het verleden en de toekomst.

Het verleden, omdat Hamilton in de periode na de race in Abu Dhabi offline ging. Op sociale media liet de Brit voor een lange periode niets van zich horen. Ook was de Mercedes-rijder niet te vinden bij pers en media. Stilte, voor een lange tijd. Daar is nu een einde aan gekomen. En Hamilton geeft vandaag aan die rust ook nodig te hebben gehad. Hij koestert geen wrok jegens Max Verstappen voor alles wat er zich in Abu Dhabi op die laatste racedag heeft afgespeeld.

Omdat het zo stil was vanuit Hamilton, maar ook vanuit Mercedes, ontstonden er vraagtekens over zijn toekomst in de Formule 1. Maar de Brit stelt iedereen gerust. Hij zou nooit serieus overwogen te hebben om te stoppen met de F1. Het stilhouden was zijn manier van verwerken en om zich op te laden voor het aankomende zestiende F1-seizoen. Zestien seizoenen, waarvan hij er zeven maal wereldkampioen werd.

Uiteindelijk is het ook goed nieuws voor de racefans. Want Lewis zou een enorm gat achterlaten als hij besloten had niet meer te racen. We willen allemaal het gevecht zien tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Een soort tweede seizoen van een spannende tv-serie waar iedereen halsreikend naar uitkijkt. De hoofdrolspelers zijn gebleven, maar er zijn wel veranderingen in het script aangebracht. Nieuwe regels, nieuwe auto’s, een kersverse FIA-top en een nieuw teamgenoot voor HAM in vorm van George Russel. Ze hebben er zelf in an. Wij ook. Dus op naar 20 maart!