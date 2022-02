Officieel: Mercedes W13 mag je een zilveren pijl noemen

Of de nieuwe Mercedes W13 ook de snelheid heeft om de bijnaam zilveren pijl te rechtvaardigen? Dat gaan we in maart zien!

Mercedes gaat terug naar de basis. In elk geval als het op de livery aankomt. Na een tijdje met zwarte auto’s gereden te hebben kiest het raceteam voor een klassieke zilveren auto met uiteraard de welbekende groene en zwarte details.

Jaar op jaar konden media de grap maken over dat de nieuwe kampioensauto gepresenteerd was. Een grapje die, door de winst van Red Bull Racing in 2021, niet zomaar gemaakt kan worden. Want wie zegt dat de Mercedes W13 het kampioenschap weet binnen te slepen? De zilveren pijl was jarenlang goed voor dominantie in de Formule 1. Misschien is het wel een stukje bijgeloof van het team om voor deze kleurstelling te kiezen.

Voluit heet de machine Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. Lewis Hamilton is de eerste rijder in dit 2022 seizoen, met George Russel als de nieuwe tweede rijder. Een hoe dan ook nieuw seizoen waar je halsreikend naar uit kunt kijken. Een nieuwe auto, gebouwd met de nieuwe regels. Een nieuwe rijder en een Lewis Hamilton die erop gebrand is om zijn revanche te pakken op Max Verstappen. Geweldig. Dat het seizoen maar snel mag beginnen!