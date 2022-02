Opel Astra 2022 rijtest en video: maakt hij de ‘blitz’?

Opel introduceert zijn zesde generatie Astra. Een auto die in vele opzichten het roer compleet omgooit. Maakt de nieuwe Opel Astra de ‘blitz’?

Geen bemoeienis van General Motors

Opel maakt zich gereed voor zijn belangrijkste modelintroductie van 2022: de introductie van de nieuwe Astra. Als vanouds komt hij als vijfdeurs hatchback en als Sports Tourer. Het is de eerste Astra die zonder bemoeienis van General Motors – de voormalige eigenaar van Opel – is ontwikkeld. De nieuwe Astra is compleet onder de vlag van Stellantis samengesteld.

Bekende bouwstenen voor Opel Astra

Dankzij de nieuwe Peugeot 308 zijn de bouwstenen van de Astra natuurlijk al bekend. De Astra staat net als de nieuwe 308 op een doorontwikkelde versie van de EMP2-platform. En ook de aandrijflijnen komen in grote lijnen overeen. Uiteraard heeft Opel wel gekozen voor een eigen afstelling van het onderstel en een eigen look & feel. Om te zien is de Opel Astra een compleet andere auto dan de Peugeot 308.

Kies eens een knallend kleurtje

Opel kiest voor een strakke designtaal. Het is natuurlijk een mening, maar die nieuwe Astra is best een sexy auto. Helemaal in een knallend kleurtje, zoals geel of rood. Natuurlijk kiest half leaserijdend Nederland straks weer voor een veel te brave zwarte of zilveren kleur, dus veel kleurrijke Astra’s zal je niet gaan zien. Maar voor wie wel durft te gaan voor kleur: Amber Yellow, Peperoncino Red of Vertigo Blue zijn wat ons betreft toch wel de kleuren die je moet nemen. De auto kan het hebben.

In het ontwerp past Opel ook leuke retro-gimmicks toe. Zo is de Opel Vizor – de naam voor de zwarte grille met ‘Opel Blitz’ – een verwijzing naar de Opel Manta A. En in de C-stijl is een rooster verwerkt dat verdacht veel lijkt op het roostertje van de Kadett D. Leuk die retro elementen. De achterklep is overigens gemaakt van thermoplastic. Dat is lichter, lekker stevig en maakt het mogelijk om het plaatwerk nog strakker aan te laten sluiten op bijvoorbeeld de lichtunits.

Slimme verlichting

Over verlichting gesproken: Opel rust de nieuwe Astra uit met LED-verlichting. Optioneel levert de Duitse autofabrikant adaptieve, niet-verblindende Intelli-Lux LED Pixel Matrix-verlichting. Deze technologie is direct afgeleid van de verlichting van de Insignia. Elke koplamp heeft 84 individuele LED-elementen die de weg keurig verlichten, zonder medeweggebruikers te verblinden.

Aandrijflijnen

De Astra is niet alleen wat design betreft een interessante nieuwkomer. Nee, ook wat aandrijflijnen betreft valt er veel over de Astra te vertellen. Het is zit namelijk zo: Opel zit midden in een overgangsfase. Vanaf 2028 is Opel een volledig elektrisch automerk. Deze Astra is dus de laatste in zijn soort. Je kunt hem krijgen met een 1.5 CDTI-dieselmotor (!) met 130 pk, een 1.2 Turbo benzinemotor met 110 of 130 pk of als plug-in hybride.

Plug-in hybride in twee smaken

De PHEV komt er in twee smaken, te weten een variant met 180 pk en eentje met 225 pk. Die laatste komt pas later in 2022 op de markt. Wij reden met de 180 pk sterke plug-in. Die aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter viercilinder turbobenzinemotor, een 110 pk sterke elektromotor, een 8-traps automaat en een 12,4 kWh lithium-ion batterij. Samen goed voor 180 pk en een imposant koppel van 360 Nm.

Vooral de tussenacceleraties van deze plug-in hybride maken indruk. Dan zit er behoorlijk wat gang in deze Astra. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt 7,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 225 km/u. Ook het samenspel tussen de benzinemotor en elektromotor verloopt soepel. Wel klinkt de vierpitter wat rauw. Wie dat wil, kan ook zelf schakelen met flippers achter het stuur. Er is keuze uit drie rijmodi: Sport, Hybrid en Electric. In standje ‘Sport’ rijdt deze Astra het lekkerst. De aandrijflijn is dan het meest bij de les.

Astra Plug-in Hybrid opladen

Uiteraard moet je het accupakket wel netjes opladen om tot die prestaties te komen. Opladen gebeurt standaard met een 3,7 kW onboardlader. Optioneel levert Opel de aan te raden 7,4 kWh-boordlader. Dan verloopt het opladen gewoon net wat sneller: 2 uur bij een openbaar laadpunt of wallbox. Op papier moet de Astra PHEV 180 pk ongeveer 60 kilometer elektrisch kunnen rijden tot een snelheid van maximaal 135 km/u. In de praktijk moet je rekenen op ongeveer 45 kilometer op een volle lading stroom. De PHEV-versie met 180 pk is er overigens vanaf 34.889 euro.

Elektrische Opel Astra-e in 2023

Naast diesel, benzine en plug-in hybride komt er nog een aandrijflijn voor de Astra. In 2023 introduceert Opel de volledig elektrische Astra-e. Opvallend: die komt niet alleen als vijfdeurs hatchback maar ook als Sports Tourer. Vooral deze elektrische Astra-e zal voor veel zakelijk rijders interessant zijn. Voor nu heeft Opel de grootste verwachtingen van de 110 pk sterke benzineversie. Die start bij 28.549 euro en zal vooral door zakelijk rijders gekozen worden.

Dynamisch

Opel stelde zich bij de ontwikkeling van de nieuwe Astra ten doel dat de auto vooral dynamisch moest rijden. En dat is Opel ook echt gelukt. De nieuwe Astra rijdt verrassend dynamisch. Er is veel stuurgevoel, de auto heeft prettige demping en je kunt hem zonder al te veel moeite een bocht in gooien. De stuurman wordt er zonder meer vrolijk van. Voor de techneuten onder ons: de nieuwe Astra heeft McPherson-veerpoten aan de voorzijde en een torsieas achter. De torsiestijfheid van de nieuwe Astra is 14 procent hoger dan die van het vorige model.

Comfortabel

Gelukkig is er ook gedacht aan comfort. In de vorm van een extra stille voorruit en zijruiten bijvoorbeeld, waardoor het aangenaam stil is aan boord. Maar Opel plaatst ook weer prettige AGR-comfortstoelen. Die ondersteunen het bovenlijf uitstekend en bovendien zijn ook de zittingen niet te kort. De stoel kan daarnaast goed versteld worden, ook in diepte. Het stuurwiel kan prettig ver naar je toegehaald worden. Zodoende kunnen ook langere bestuurders een fijne zitpositie vinden. Het ruimte-aanbod is goed voor elkaar. Ook achterin kun je als volwassen persoon goed zitten en de bagageruimte is groot genoeg voor de wekelijkse boodschappen. Realiseer wel dat de PHEV iets minder bagageruimte heeft: 352 liter voor de PHEV en 422 liter voor de Astra met diesel- of benzinemotor.

Hoogglans zwart kunststof

Je kijkt als bestuurder uit op een fraai dashboard dat doorgaans is opgebouwd uit zachte materialen. Wel gebruikt Opel opvallend veel hoogglans zwart kunststof. Dat is gevoelig voor krassen, stof en vette vingers. Dat moet je ding zijn. Het infotainmentsysteem is een grote stap voorwaarts ten opzichte van het vorige systeem. Het is eenvoudig in de bediening en kent fraaie graphics. Uiteraard is er ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Er is ook een ‘Hey Opel’-spraakassistent.

Conclusie rijtest Opel Astra 2022

Moeten we deze Opel Astra dan aanraden? Nou, eigenlijk wel. Hij heeft tijdens onse eerste kennismaking een goede indruk achter gelaten. Hij rijdt lekker dynamisch, biedt een mooie mix tussen comfort en sportiviteit en zet ook op alle andere fronten flinke stappen. Een volwassen auto die completer is dan ooit. Een Astra waarmee je absoluut de ‘blitz’ kunt maken, helemaal als je voor kleur durft te gaan.

Meer weten over de nieuwe Astra? Check dan vooral even de video.