Lezersvraag: ga jij met storm Eunice nog de weg op?

Storm Eunice komt langzaamaan ons land binnen. De lezersvraag van vandaag, ga jij nog de weg op?

Het is altijd weer afwachten in hoeverre de waarschuwingen van het KNMI uitpakken. Soms valt het mee, terwijl het juist lokaal weer heel ernstig kan uitpakken. In het geval van storm Eunice is er geen twijfel mogelijk. Het gaat hard waaien in Nederland, punt uit. De provincie Limburg lijkt nog het meeste de dans te ontspringen. Lucky bastards voor de Autoblog-lezers die in deze regio wonen.

Rijkswaterstaat heeft geadviseerd niet de weg op te gaan in de provincies waar code rood straks van kracht is. Voor de duidelijkheid, dat zijn volgens het KNMI de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het Waddengebied. Wie de weg op moet en geen andere keuze heeft moet zich voorbereiden. Denk aan vliegende objecten of takken. Het is ook niet ondenkbaar dat er bomen op wegen gaan vallen vandaag.

De lezersvraag is of jij met storm Eunice nog de weg op gaat? Het is immers vrijdag en wellicht had je al plannen voor vanavond. Maar misschien is het toch verstandig om die plannen te cancellen. En denk ook aan je geliefde bolide. Staat deze onder een boom en ben je niet bang voor een vallende tak, of neem je toch het zekere voor het onzekere. Laat het weten in de comments. En sterkte waarde autoliefhebbers, hopelijk valt de schade mee. Mocht je toch een boom op een auto aantreffen of iets dergelijks, deel je pica’s dan natuurlijk even via Autoblog Spots.