Lewis Hamilton krijgt eigen documentaire op Apple TV+

Niet alleen Max krijgt een eigen documentaire.

Meestal wordt er pas een documentaire gemaakt over een coureur als de coureur in kwestie niet meer leeft of al langere tijd met pensioen is. Of in coma ligt, in het geval van Michael Schumacher. Anno 2022 heeft men echter geen zin om daar op te wachten: er worden nu gewoon docu’s gemaakt over coureurs die nog volop actief zijn.

Viaplay kondigde eerder deze maand al aan dat Max Verstappen een eigen docu krijgt. Als Max na één wereldkampioenschap al een documentaire verdient, kan het natuurlijk niet zo zijn dat Hamilton als zevenvoudig kampioen géén docu heeft.

Apple kondigt daarom nu een documentaire aan waarin Lewis Hamilton centraal staat. Apple prijst Hamilton aan als een van de grootste en meest invloedrijke coureurs. Volgens het persbericht heeft hij de sport op wereldwijde schaal getransformeerd. Daarmee geven ze hem misschien iets teveel eer, maar een buitengewoon succesvolle coureur is hij in ieder geval.

In de docu krijgen we een kijkje in het leven Hamilton zowel op als naast de baan. Ook is er een “all star cast” die aan het woord komt in de documentaire. We zijn heel benieuwd of Apple ook Max Verstappen gevraagd heeft.

Lewis Hamilton is niet alleen het onderwerp van de documentaire, hij bemoeit zich ook actief met de totstandkoming ervan. Hij is namelijk een van de producers van zijn eigen documentaire. Ook Box to Box Films is betrokken bij de productie. Deze toko is mede verantwoordelijk voor – jawel – Drive To Survive.

Wanneer de documentaire over Lewis Hamilton op Apple TV+ zal verschijnen is nog niet bekend. Apple is naar verluidt trouwens ook bezig met een nieuwe F1-speelfilm, waarin Brad Pitt een hoofdrol speelt. Ook daar schijnt Lewis bij betrokken te zijn.