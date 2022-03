ANWB: verlaag accijns en btw op benzine

De ANWB heeft een smeekschrift ingediend bij minister Kaag.

In vergelijking met Oekraïne hebben we het nog prima hier in Nederland, laten we dat even vooropstellen. Toch zijn er in ons land ook wat kleine probleempjes als gevolg van de situatie in Oekraïne. De benzine is bijvoorbeeld schreeuwend duur. Tenzij je toevallig eerder deze week bij TinQ hebt getankt.

Voor de mensen die krap bij kas zitten is dit toch wel een dingetje. ANWB heeft deze week haar leden bevraagd en daaruit blijkt dat maar liefst 29% in de knel komt door de torenhoge brandstofprijzen. Op een andere manier naar je werk gaan is ook niet altijd een optie. 34% van de ANWB-leden zegt geen alternatief te hebben.

Vanwege deze nijpende situatie heeft de ANWB een ‘smeekschrift’ ingediend bij minister Kaag. Daarbij lieten ze zich niet afschrikken door de uitspraken die de minister bij WNL op Zondag had gedaan. Daar had ze namelijk gezegd niks te voelen voor verlaging van de accijns.

Toch roept de ANWB de minister alsnog op om de accijns te verlagen. Ze wijzen daarbij even op het feit dat Nederland de hoogste accijns heeft van heel Europa. Ook verwijzen ze naar andere landen (België bijvoorbeeld) die wél overwegen de accijnzen te verlagen.

Daarnaast roept de ANWB op om de btw te bevriezen. Ze vragen de minister concreet om boven de €1,711 geen btw te rekenen. Bij een benzineprijs van €2,27 scheelt dat toch weer €0,14 per liter.

Minister Kaag liet eerder weten “deze weken” met concrete plannen te komen om de lasten te verlagen. We gaan het zien.

