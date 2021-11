Uitslag Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2021

Wordt een toch al krankzinnig weekend bekroond met een geweldige apotheose, of gaat de Grand Prix van Brazilië in 2021 als een nachtkaars uit?

Pfoe het is alweer ‘een weekend’ geweest in de Formule 1 dit weekend. En dan moet de race nog verreden worden. Op donderdag werd na veel speculatie duidelijk dat Lewis Hamilton een nieuwe motor zou laten steken voor de race. Een interessante ontwikkeling, daar Mercedes hiermee gekozen lijkt te hebben voor de Death or the Gladiolas aanpak. Gewoon de motor maximaal opendraaien, de straf(fen) incasseren en zien waar het schip strandt.

Dat leek op vrijdag aanvankelijk goed uit te pakken voor LH44. De Brit pakte uiterst dominant de pole position. Opvallend was dat hij op het rechte stuk 6,5 kilometer per uur sneller was dan Bottas. Daarna ontvouwde zich een saga die nu al de geschiedenisboeken in kan. Op de vrijdagavond werd al bekend dat de auto van de kampioen niet legaal zou zijn. De ochtend na de avond ervoor werd opeens onze held Max betrokken bij dit hele verhaal. Hij had namelijk aan de bolide van zijn concurrent gezeten in Parc Fermé.

Aan het eind van de rit kreeg Max een geldboete en moest Lewis helemaal achteraan starten in de Sprint Kwalificatie. Daarmee waren niet alleen de drie punten die we Lewis eigenlijk al bijna hadden toegekend voor de Sprint Kwalificatie verdampt, maar zou LH44 ook de ‘echte’ race normaal gesproken ergens achterop de grid moeten aanvangen.

Althans, dat was de gedachte. Gisteren sneed LH44 met zijn volgens Red Bull verdacht snelle Mercedes als een heel heet mes door de boter. Hij haalde in 24 rondjes vijftien man in en eindigde als vijfde. Dat betekent dat Lewis vandaag gewoon als tiende mag starten en nog alle kansen heeft om een goed resultaat te pakken. Zeker als hij net zo hard gaat als gisteren. Max Verstappen werd ondertussen verschalkt door Bottas en start als tweede. Wordt het dan toch nog spannend?

Start

Gisteren pakte Bottas onze held Verstappen vanaf P2 op de grid. Dit keer betaalt Max de Fin met gelijke munt terug. Het zijn even spannende momenten richting de eerste bocht, want Bottas kan zich natuurlijk onsterfelijk maken door Max een tikkie te geven. Je zou zeggen dat Max daarom eieren voor zijn geld moet kiezen, maar het is Bottas die de ruimte maakt om Max niet te raken.

Daarna maakt Bottas de feestvreugde bij Red Bull nog groter. Perez is bij de start namelijk direct geslaagd in wat hem gisteren niet lukte en is Sainz voorbij. Sainz tikt ook de snel startende Norris aan die daardoor een lekke band heeft en ver terugvalt. Checo sluit zodoende als derde aan achter VB77. Daarbij lijkt hij de verkeerde (buiten)kant te kiezen, doch Bottas verremt zich richting bocht vier. Het is daarmee dus een Red Bull 1-2 aan het eind van ronde één. Bottas valt terug naar P3.

Sainz verliest nog een plekje aan teammaat Leclerc en komt dan onder de druk te staan van de goed gestarte Vettel. Daarachter rijdt Hamilton reeds, die bij de start wel héél ruim baan krijgt van Esteban Ocon aan de binnenkant. De Fransman gaat praktisch direct aan de kant voor LH44 alsof het zo afgesproken is. Daar hij gemanaged wordt door Toto Wolff, zou dat best wel eens kunnen. Alonso had dit in ieder geval vast anders aangepakt. Hoe dan ook komt sir Lewis dus geen problemen tegen bij zijn start in het middenveld en kan hij gaan jagen.

Dat jagen gaat hem makkelijk af, want in ronde vijf is Hamilton al…derde! Bottas is aan de kant gaan en Hamilton heeft zo nauwelijks pijn van zijn gridstraffen. Tevens wordt HAM nog geholpen door een safetycar. Die komt de baan in omdat brokkenpiloten Stroll en Tsunoda elkaar toucheren in de eerste bocht.

Dit zorgt voor een hoop rommel op de baan die even opgeruimd moet worden. Het levert LH44 vier seconden winst op ten opzichte van Perez. Dat wordt dadelijk dus spannend bij de herstart. Heeft de Red Bull RB16B überhaupt enige kans om de extreem snelle W12 te blokken op het rechte stuk?

Het is nu natuurlijk wel zo dat HAM in de positie zat die Max in het begin had. Hoeveel risico durft de kampioen te nemen met Perez? Direct er voorbij na de rollende herstart lukt Hamilton in ieder geval nog niet. Het is Leclerc die brutaal aandringt bij Bottas, maar de Fin slaat deze aanval nu wel van zich af.

Even later zien we dat Schumacher zijn voorvleugel stuk rijdt op de auto van Raikkonen. Er liggen nu dus weer een boel carbon brokstukken op de baan. Apart genoeg kiest de wedstrijdleiding nu wel voor de Virtual Safetycar die Red Bull in de eerste ronde natuurlijk ook liever gezien had. Het geeft ons de tijd om even verder te kijken in het veld wie er vooruitgang heeft geboekt dan wel door het ijs is gezakt. Daarbij zien we vooral dat gevoelsmens Mazepin is opgeklommen naar P14.

Als de VSC-periode stopt zijn alle ogen gericht op Perez en Hamilton. Maar HAM komt er niet direct voorbij. PER heeft een snood plan om VER hem de DRS te laten geven en zo samen HAM op afstand te houden. Misschien niet eens zo’n verkeerde gedachte, maar Red Bull gaat er niet in mee.

Dan bij het ingaan van ronde achttien lukt het toch. Buitenom komt LH44 voorbij aan SP11. Maaaaaaaar…Perez sluit aan richting bocht vier en pakt de zevenvoudig kampioen terug! Het publiek wordt wild, doch de Red Bull vreugde is van korte duur. Een rondje later prikt Hamilton ten tweeden malen de Mexicaan voorbij en dit keer is de counter onmogelijk. Verstappen heeft als buffer naar Hamilton nu louter nog 3,8 seconden lucht.

Mid Race

Stroll is de eerste man die een soort van reguliere stop maakt. Zijn Aston Martin zal ongetwijfeld wat schade hebben door de clash met Tsunoda, maar daarvoor hoefde Lance Vance Dance kennelijk niet direct naar binnen. De Canadees valt terug naar P19 en is in principe kansloos voor punten. Het is vooral interessant voor de andere teams om te zien wat de rondetijden van Lance zijn op nieuw rubber, voor wat dat waard is.

Hamilton maakt voorlopig nog niet heel veel tijd goed op Verstappen. De 3,8 seconden die Max had, heeft hij vijf ronden later nog steeds. Maar we weten dat dit in de F1 anno 2021 niet alles zegt. Misschien zit Max op vol blazen en Lewis op sparen. Bottas kan zijn kopman echter ook niet direct volgen en blijft hangen achter Perez die al snel een paar seconden toegeeft op Hamilton.

Aan het einde van ronde 27 komt Hamilton al binnen voor zijn eerste stop. Mercedes gaat dus andermaal voor de aanval. Hij valt daarmee terug naar P6 achter Ricciardo, maar de manier waarop Lewis’ W12 door het verkeer heen snijdt mag dat geen probleem heten. Het is nu de vraag wat Red Bull doet. Doorrijden of meteen coveren?

Het team kiest voor het laatste. Als Max de lange pitstraat uitrijdt komt Hamilton al aanzetten. De achterstand van 3,8 seconden die Hamilton had, is nu nog maar anderhalve seconde. Dat de Mercedes meer snelheid heeft is duidelijk. Je zou zeggen dat Verstappen dit nooit kan houden.

Tenzij er heel veel safetycars enzo komen misschien. We hebben de volgende in ieder geval al te pakken, want Lance Stroll verliest een bak bodywork van zijn gehavende AMR21. Mercedes profiteert hier maximaal van met Bottas. Die stopt namelijk tijdens de resulterende Virtual Safetycar en gaat daarmee voorbij aan Perez. Max zal het dus in zijn eentje moeten oplossen tegen de twee Mercs.

De Nederlander klinkt nog hoopvol op de boordradio. Hij laat zijn team weten dat nog een undercut van Mercedes funest zou zijn. Op de bank voor de buis vragen we ons af of het überhaupt zo ver komt. Hamilton zit snel na het verdwijnen van de VSC namelijk al in de DRS-range bij Verstappen. Nu zien we echter hetzelfde beeld als eerder met Perez. Hamilton lijkt zijn tijd af te wachten.

In de staart van de top-10 is er een mooi gevecht gaande tussen voormalig wereldkampioenen Vettel en Alonso. Eerst gaan ze met zijn tweeën voorbij aan Tsunoda, een ronde later haalt Alonso Vettel in. Maar we kijken alweer snel naar Max, want die komt binnen voor zijn tweede stop aan het eind van ronde 40. Er komt inderdaad geen tweede undercut voor Lewis en Mercedes dus zo. VER valt terug tot P3 achter PER

Een rondje later staat Mercedes buiten. Maar dat blijkt voor Bottas te zijn. Hamilton rijdt voorlopig door. BOT valt terug naar P5. De teammaat van Max Emilian gaat aan het eind van ronde 43 naar binnen, waarbij hij nu terugvalt naar P5. Bottas en Leclerc rijden voor zijn neus.

En dan, bij het ingaan van ronde 44, komt toepasselijkerwijze LH44 binnen voor zijn tweede stop. Max is (te?) snel geweest op zijn nieuwe set banden en zit dik binnen de pitstopwindow van Hamilton. Het team meldt onze held al dat hij maar goed moet zorgen voor zijn banden.

Hamilton en Bottas zijn ondertussen beiden niet blij met hun team. Hamilton zegt dat hij een set mediums had willen hebben in plaats van hards. Bottas had kennelijk een plannetje opgevat om er vandaag een eenstopper van te maken. De Fin denkt dat het team door nu toch te stoppen een ‘makkelijk een-tweetje’ heeft weggegooid.

Het moment dat je wist dat komen ging, is in ronde 48 daar. Hamilton kiest de aanval op het rechte stuk. Max verdedigt, maar heeft daardoor een minder goede lijn richting bocht vier. Hamilton ruikt bloed en de zege. Uiteraard verdedigt Max zich zoals alleen Max dat doet. MV33 heeft alleen een probleempje. Hij haalt de bocht namelijk niet, waardoor ook Hamilton aan de buitenkant een pad naast de baan moet zoeken.

De wedstrijdleiding besluit dit incident eens nader onder de loep te gaan nemen. Hamilton betitelt het over de boordradio maar vast als ‘crazy’. Max roept over dezelfde radio dat hij niet zeker weet of hij dit vast kan houden tot aan het eind van de race. Ondertussen zijn er twee uitvallers te noteren in de vorm van Lance Stroll en Daniel Ricciardo. Bij DR3 ligt dat kennelijk aan de Mercedes-tor, die dus misschien toch echte problemen heeft.

Red Bull is een beetje nerveus aan de pitmuur en laat de FIA weten dat het incident tussen Verstappen en Hamilton gewoon puur racen betreft. Dezelfde wedstrijdleiding is dat kennelijk met hen eens, want er komt geen straf voor Max. Lewis zal het dus nog een keer op eigen kracht moeten doen, als hij vandaag wil winnen. Lekker man.

Het team van Mercedes is uiteraard compleet over de zeik door deze dappere beslissing van de FIA. Hamilton zet even daarna de druk er daarna echter weer vol op. En dan, in ronde 59, is het gedaan. Verstappen krijgt een waarschuwingsvlag voor zigzaggen op de baan in ronde 58 en een ronde later schiet Lewis hem alsnog voorbij richting bocht vier. Een uitermate verbeten Toto Wolff balt zijn vuist vinnig richting de camera.

Finish

Dezelfde Wolff spoort Bottas nog even aan om Verstappen ook maar in te halen. De Fin heeft echter tien seconden achterstand. Dat zit er dus niet in. Max heeft er wel een beetje de pee in en laat zich de zwart-witte waarschuwingsvlag laconiek aanleunen. Als Gasly voorbij is aan Alonso is er in de top-10 eigenlijk geen spanning meer om positie.

Het enige wat er nog om voor te spelen is, is de snelste ronde. Die is in handen van wie anders dan Lewis Hamilton. Red Bull kan met Perez echter nog even proberen om ‘m af te pakken. De Mexicaan is dertig seconden los van de Ferrari’s op P5 en P6 en dus kan men het bij Red Bull Racing proberen zonder schade.

Lewis Hamilton wint ‘m du en houdt het kampioenschap zo dus wel spannend. Er zal de komende tijd vast veel gesproken worden over vleugels, motoren en andere zaken. De volgende race is echter alweer over een week, dus veel tijd voor grote veranderingen lijkt er niet te zijn. Perez doet wat hij moet doen en pakt in ieder geval het puntje voor de snelste ronde nog af van Hamilton. Dat betekent dat onze Max nog veertien puntjes voorsprong heeft op zijn grote concurrent, met drie races te gaan.

Bottas wordt achter Max derde en Perez vierde. De immer aan elkaar gewaagde Ferrari’s van Leclerc en Sainz zijn vijfde en zesde, voor de Alpha Tauri van Gasly. Ocon en Alonso pakken een toch wel zeldzame dubbele puntenscore voor Alpine en Norris pakt na de touché met Sainz tijdens de start uiteindelijk nog het laatste puntje. De rest mag het in Qatar overnieuw proberen. Is het al volgende week?

Volledige uitslag Formule 1 Mexico 2021