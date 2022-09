Raadplaatje: Zoek de Lamborghini

Is toch lachen, zo’n raadplaatje? Heb je de Lamborghini al gevonden?

Ok, laten we meteen de oplossing van het raadplaatje maar geven. De Lamborghini staat achter de dubbele openslaande deur geparkeerd. In de garage. Flauw, we weten het. Maar dit huis heeft mooi wel een garage die breed genoeg is voor een echte supercar.

Dat is altijd handig om te weten als je op zoek bent naar een nieuw stekje in Zuid-Holland, -het huis staat in Leiden- maar je zeker wil weten dat je dikke auto daar ook in kan staan.

Garage groot genoeg voor een Lamborghini

De huidige eigenaar is sowieso een liefhebber van het betere Italiaanse spul. Wellicht zouden we hem ook even moeten wijzen op de eerder genoemde Alfa 33 van vanmiddag? Qua breedte past deze makkelijk in de garage namelijk.

Nee, we weten dit natuurlijk vanwege het Ferrarischild dat tegen de muur van de garage aanstaat. Bovendien hangen er de nodige schilderijen of andersoortige afbeeldingen van auto’s aan de wand.

Op een daarvan menen wij een Porsche Cayenne Coupé te herkennen. Die pas ook in de garage, zelfs voor of achter de Lamborghini. Op de volgende afbeelding staat ook een Lambo, volgens on een Aventador SVJ, te herkennen aan zijn reusachtige spoiler op de bips.

Het derde plaatje is iets lastiger te duiden. Volgens vriend en collega @willeme is het een Alfa 159. Dat roept hij immers altijd als er een vraag over auto’s wordt gesteld. “De Alfa 159 is het antwoord”. Volgens de rest van de redactie is het een Ferrari 458/488 Spider. Maar corrigeer ons als we het fout hebben!

Je krijgt geen supercar bij dit huis geleverd

De rest van het huis mag er ook zijn, mits het je smaak is natuurlijk. Van buiten oogt het klassiek, terwijl er binnenin veel moderne elementen in zijn verwerkt. Wat dacht je van de glazen gashaard en de eveneens glazen trap?

Het huis ligt zoals gezegd in Leiden, op de Garenmarkt. Nou is mijn kennis van Leiden niet zo heel goed, maar de garenmarkt ligt behoorlijk centraal. Er is daar zelfs een openbare parkeergarage, dus dat zegt wel wat over de locatie.

Maar die hoef jij niet te gebruiken als je dit huis koopt. Die heb je namelijk zelf. Groot genoeg voor een Lamborghini Huracan. Maar die krijg je er niet bij. Toch een minpuntje als je 2,5 miljoen neertelt.

Maar goed. Interesse? Kijk dan even hier. Veel woonplezier alvast!

Via Quote