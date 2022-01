F1 gaat racemanagement herstructureren onder druk van Hamilton

Als de F1 niet het racemanagement gaat herstructureren, komt Lewis Hamilton namelijk niet terug.

Het houdt niet op. Niet vanzelf. Wij in Nederland vonden de gebeurtenissen op 12 december uitstekend. Maar wat blijkt: de hele wereld daarbuiten vond het maar niets. Die dachten allemaal ‘No Mikey No!’.

Volgens de BBC is er een ‘brede acceptatie in de sport’ dat Michael Masi het echt verkeerd heeft gedaan. Door de foute beslissing is daardoor Max Verstappen wereldkampioen en niet Lewis, aldus de BBC. Op basis daarvan gaat de F1 het racemanagement herstructureren. Alle teams worden nu geïnterviewd om erachter te komen hoe zij erin te staan.

Onder druk

Maar wat doet de FIA? Die wil juist dat de racedirector méér vrijheid krijgt en in een veiligere en in een rustigere omgeving bovendien. Want we vergeten natuurlijk dat met nog drie ronden te gaan dat Michael Masi een veilige keuze moest maken. Daarnaast hadden alle teams al eerder allemaal aangegeven dat ‘de racende oplossing’ gezocht moest worden. Ook Mercedes stemde destijds voor, overigens.

Dat niet alleen, Michael Masi werd door de teambazen extra onder druk gezet en gingen zich bemoeien met de beslissingen die Masi moest nemen. Zo wilde Toto Wolff geen safetycar (na de crash van Räikkönen) en vond Horner het schijnbaar onnodig dat de er nog auto’s tussen Hamilton en Verstappen in zaten. Masi stond hierdoor onder enorme druk, waar hij nauwelijks werd bijgestaan.

Waarom nu pas racemanagement herstructureren?

Om te zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren, gaat de F1 het racemanagement herstructureren. Volgens de BBC zal dit hoogstwaarschijnlijk betekenen dat er een extra ‘lijn’ komt tussen de raceleiding en de teams. Niet alleen die lijn is nieuw, de race director ook. Volgens hooggeplaatste insiders zal Michael Masi niet terugkeren in 2022 omdat hij niet meer geloofwaardig is. Dat komt niet enkel en alleen door Abu Dhabi.

Waarom doet de FIA-organisatie dit zo laat? Simpel, Lewis Hamilton. De FIA dacht aanvankelijk dat alle commotie wel zou gaan liggen na verloop van tijd. Maar dankzij de psychologische druk van Lewis Hamilton, bezwijkt de FIA toch. Hamilton heeft sinds 11 december online niets meer van zich laten horen én zal wellicht niet terugkeren als de FIA niets verandert en Masi zijn baan houdt. Naar het schijnt heeft Hamilton alle vertrouwen in de FIA verloren. Alleen door het herstructureren van de FIA en het ontslag van Masi zou Hamilton terugkeren.

Via: BBC.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Even heel eerlijk: heeft Michael Masi de verkeerde beslissing gemaakt met de safetycar? En heeft Verstappen dus geluk gehad met het winnen van de race en dus de wereldtitel? Laat het eerlijke antwoord weten, in de comments!