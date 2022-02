Communisme! Dit tikken de teams af voor F1 in 2022

De teams tikken weer miljoenen af voor deelname aan het F1 circus in 2022. Dan is die Junkyard Race toch net wat voordeliger…

Dat racen een dure sport is om te beoefenen, mag geen geheim heten. Zeker als je op enig niveau wil meedoen, moet je diepe zakken hebben. Zelfs een oppertalent als Max Verstappen, had naar verluidt een miljoen of twee nodig van pa Jos om tot volle bloei te komen. Dat had nog veel meer kunnen zijn, maar gelukkig voor MV1, werd hij na zijn overstap naar de monoposto’s al vrij rap opgepikt door Red Bull. Zo kon hij in sneltreinvaart de F1 bereiken en daarna zelf joekelveel geld binnenharken.

Kapitalisme of communisme?

Die F1 is natuurlijk de ultieme piek van het kapitalisme in de sport. Hoewel, nu de budget cap een feit is, wordt het feitelijk steeds meer communisme. Dat laatste past eigenlijk ook wel bij de manier waarop de premie om mee te mogen doen bepaald wordt. De sterkste schouders moeten namelijk de zwaarste lasten dragen. Hoe meer puntjes je hebt gehaald vorig jaar, hoe meer je betaalt.

Merrie betaalt meer

Het begint allemaal met een flat fee van 556.509 Dollar in het geval je geen punten hebt gehaald vorig seizoen. Dat is dus meteen het bedrag wat Haas F1 moet aftikken, daar deze kneuzen vorig jaar een dikke vette donut scoorden. Voor alle andere teams geldt dat er voor elk gescoord punt, 5.563 Dollar bijkomt. Behalve voor Mercedes dan, want omdat zij de constructeurstitel wonnen, moet Das Haus per punt 6.677 Dollar dokken om deel te nemen aan het nieuwe seizoen.

Tabel

Dit loopt snel in de papieren, want al met al moet Mercedes hierom 4.652.848,50 Dollar neerleggen om dit jaar ook weer mee te mogen doen. Wat de andere teams de FIA schuldig zijn, zie je in de tabel hieronder:

Team 2022 Mercedes $ 4.652.848,50 Red Bull $ 3.813.645,50 Ferrari $ 2.356.139,50 McLaren $ 2.086.334.00 Alpine $ 1.418.774,00 AlphaTauri $ 1.346.455,00 Aston Martin $ 984.860,00 Williams $ 695.584,00 Alfa Romeo Sauber $ 628.828,00 Haas $ 556.509,00

Aston Martin stuk goedkoper uit door wanprestatie

Omdat de teams in 2021 22 races hadden om puntjes te scoren, terwijl dat er in 2020 nog zeventien waren, zijn de meeste teams dit jaar meer geld kwijt aan hun deelname dan vorig jaar. Alpine en Haas F1 betalen iets minder (kleine twee ton respectievelijk 30.000 Dollar). Alleen Aston Martin bespaart echt fors. Logisch want in 2020 ging de toen nog roze Mercedes nog als een speer, doch vorig jaar niet meer. Aston Martin mag zodoende bijna zeven ton minder betalen dan vorig jaar.

Succesbelasting

Het lijkt zo dus alsof er een dikke succesbelasting geheven wordt in de F1. En dat is feitelijk ook zo. Toch is succes behalen alsnog lucratief. Mede door het winnen van de titel, mocht Mercedes vorig jaar circa 150 miljoen Dollar bijschrijven uit naam van de rechtenhouder. De FIA weet dat natuurlijk ook en approprieert op deze manier een deel van het succes.

Geen invloed op budget cap

Zo vloeit er indirect dus extra geld van de rechtenhouder naar de regelgever. Het slijk der aarde laat immers de wereld ronddraaien, zelfs in de nieuwe F1 in het tijdperk van de budget caps. Mocht je het trouwens afvragen: deze kosten gaan níet ten koste van dat budget cap. In die zin is het dus geen nadeel voor de beste jongetjes (m/v) van de klas.