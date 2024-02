Lewis Hamilton naar Ferrari is helemaal officieel!

Silly season lijkt nu al begonnen te zijn: Lewis Hamilton gaat officieel naar Ferrari in 2025.

Eigenlijk is het de droom van elke coureur: jezelf F1-coureur bij Ferrari noemen of genoemd kunnen hebben. Ferrari is al sinds het prille begin van Formule 1 onafgebroken aanwezig met ups, downs en alles ertussenin, maar er hangt een soort magie rondom de renstal. De ultieme droom is natuurlijk namens Ferrari een titel halen, daar het team de wilskracht en het budget heeft om mee te strijden met de top.

Toppers

Helaas lijken de afgelopen jaren niet aardig geweest te zijn voor Ferrari. De Schumacher-hegemonie is eigenlijk de laatste periode geweest waarin het team ongeëvenaard bleek en de laatste coureurstitel stamt alweer uit 2007 dankzij Kimi Räikkönen (al leverden de inspanningen van Räikkönen en Felipe Massa de constructeurstitel op in 2008). De jaren die volgden wist Ferrari absoluut toppers in het team te krijgen, waaronder Fernando Alonso en Sebastian Vettel, die beide al meerdere WK’s op hun naam konden schrijven. Ferrari moest het echter in de jaren die volgden afleggen tegen Red Bull in 2010 tot en met 2013 en daarna begon de welbekende hegemonie van Mercedes, veelal dankzij Lewis Hamilton.

Huidig

De huidige situatie is ook niet het succes wat Ferrari zou willen. Sinds zowel Kimi als Sebastian de tent hebben verlaten heeft Ferrari eigenlijk twee ‘onbewezen’ coureurs. Niks ten nadele van de rijkunsten van Charles Leclerc en Carlos Sainz, maar die hebben nog geen titels op hun naam staan. Vooral Leclerc had alle ogen op zich gericht om de eerste Ferrari F1-kampioen in jaren te worden. 2024 wordt het zesde seizoen van Leclerc bij Ferrari en hij doet zijn best, maar het komt er niet uit. Sainz is een prima tweede viool, maar ook die helpt Ferrari niet verder dan nodig. Dat terwijl aan het begin van 2021 het allemaal erop leek dat het nieuwe Ferrari-tijdperk aangebroken was, totdat Max Verstappen begon aan zijn absolute dominantie. Terwijl de hegemonie van Mercedes afbrokkelde, kon Ferrari alsnog niet overtuigend beter zijn. Geen nieuw Ferrari-tijdperk, dus.

Lewis Hamilton naar Ferrari

Wat Ferrari wellicht goed kan gebruiken is een coureur die weet hoe je WK’s wint, die al middenin een totale dominantie gezeten heeft en qua cijfers de besten der besten van de F1 evenaart. De huidige F1 line-up kent zo’n coureur: zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Verhalen dat Hamilton naar Ferrari zou willen (of andersom) gaan al eeuwen rond, maar vandaag zijn de geruchten ineens heel overtuigend. Het hoge woord is eruit: Hamilton neemt afscheid van Mercedes en wordt een Ferrari-coureur in 2025. Hij heeft gelijk een contract getekend voor meerdere jaren.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Hamilton lijkt op papier precies in de voetsporen te treden van Alonso en Vettel. Veel succes geboekt bij één team en daarna je geluk uitproberen bij Ferrari. Voor zowel Alonso als Vettel leverde dit helaas geen extra titels op. Bovendien gaat Hamilton al wat langer mee. Hij debuteerde in 2007 op 22-jarige leeftijd, met zijn eerste titel die al kwam in 2008 bij McLaren-Mercedes. Daarna heeft hij zijn meerdere moeten erkennen aan Jenson Button voor Brawn GP in 2009 en daarna vier jaar lang aan Sebastian Vettel bij Red Bull. Vanaf 2014 ontstond de totale dominantie van Hamilton bij Mercedes, met de titels van 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 behaald met zowat twee vingers in de neus. Alleen 2016 heeft Hamilton niet gehaald, want teamgenoot Nico Rosberg pakte die. Daarna ging Rosberg met pensioen en heeft Hamilton nog Valtteri Bottas en George Russell naast zich gehad. Bottas was per definitie tweede viool, terwijl Russell in 2022 boven Hamilton stond. De inmiddels 39-jarige Brit wist vorig jaar wél boven Russell te eindigen en zelfs als derde in het klassement.

Afscheid Mercedes

17 jaar bij Mercedes in de F1 is dus officieel ten einde voor Lewis Hamilton, al was Hamilton als klein 13-jarig jochie al betrokken bij het merk. Samen met teambaas Toto Wolff wist Hamilton zijn successen te behalen. Wolff reageert trots:

“In terms of a team-driver pairing, our relationship with Lewis has become the most successful the sport has seen, and that’s something we can look back on with pride; Lewis will always be an important part of Mercedes motorsport history. However, we knew our partnership would come to a natural end at some point, and that day has now come. We accept Lewis’s decision to seek a fresh challenge, and our opportunities for the future are exciting to contemplate. But for now, we still have one season to go, and we are focused on going racing to deliver a strong 2024.” Toto Wolff

Lewis Hamilton trekt de relatie met Mercedes dus terug naar zijn 13de levensjaar en noemt het een zeer moeilijke beslissing.

“I have had an amazing 11 years with this team and I’m so proud of what we have achieved together. Mercedes has been part of my life since I was 13 years old. It’s a place where I have grown up, so making the decision to leave was one of the hardest decisions I have ever had to make. But the time is right for me to take this step and I’m excited to be taking on a new challenge. I will be forever grateful for the incredible support of my Mercedes family, especially Toto for his friendship and leadership and I want to finish on a high together. I am 100% committed to delivering the best performance I can this season and making my last year with the Silver Arrows, one to remember.” Lewis Hamilton

Titelaspiraties

Wat de transfer betekent voor de titelaspiraties voor Ferrari is nog een groot vraagteken. Als het probleem met Leclerc is dat hij bezwijkt onder druk, dan is Hamilton een betere optie. Toch is Hamilton ook de jongste niet meer en twee jaar niet meer succes kunnen bereiken die je wenst qua resultaten doet ook wat met je motivatie. Daarentegen zou juist een verse start je kunnen motiveren om weer met een frisse blik te beginnen. Kortom: het ligt er allemaal aan of de aan te kondigen Ferrari-bolide het op kan nemen tegen de Red Bull. Ook bestaat de kans dat Mercedes weer een vuist kan maken en Hamilton vooral last gaat krijgen van zijn ex-teamgenoten.

Stoelendans

De vraag ‘welk zitje neemt Hamilton in bij Ferrari’ is simpel: Carlos Sainz zit op de schopstoel. Leclerc heeft net weer een lang contract getekend en dat lijkt nog steeds de wonderboy van Ferrari te zijn. Het gerucht gaat dat Sainz klaargestoomd wordt voor een carrière bij Sauber zodra dat Audi wordt in 2026, gezien de betrokkenheid bij Audi van Carlos Sainz senior. Dat is echter totaal niet officieel. Interessanter is wel dat er nu een plekje bij Mercedes vrij komt. Een paar jaar geleden zou dat een droomplek zijn: het snelste team op de grid én je hoeft niet bang te zijn dat je tweede viool in Hamilton-City wordt, want Hamilton is er niet meer. Gezien de resultaten van vorig jaar is dat eerste nog maar de vraag. Wie er naast George Russell komt te zitten houden we dus ook nog even open. Dat het een directe wissel wordt (Sainz naar Mercedes) kan, maar is nergens op gebaseerd.

Teaser?

We hadden al een overzichtje gemaakt van hoe het internet reageerde op Hamilton naar Ferrari. Het internet reageert nu op een PR-aankondiging die ineens veel interessanter lijkt dan ‘ie een paar dagen geleden was. Het Italiaanse biermerk Peroni kondigde namelijk een samenwerking aan met Scuderia Ferrari om te sponsoren. Op de foto wordt een flesje Peroni (uiteraard 0,0%) met een ‘Tifosi’-etiket getoond, naast een hoop Ferrari-merchandise, een finishvlag, een koptelefoon, en een Ferrari-raceautootje uit de tijd dat F1-auto’s nog rijdende sigaren waren.

Vooral dat autootje is even interessant. Want welk nummer is gekozen voor het raceautootje? Nummer 44! Welk nummer heeft Hamilton? 44! Breek! Dit zou wel een hele briljante teaser zijn. De objectiviteit gebiedt ons te zeggen dat het toeval kan zijn, helemaal omdat Ferrari in de tijd van de rode sigaren wel eens met nummer 44 heeft geracet. Maar ja, waarom dan precies die auto gebruikt wordt? Het is wel héél toevallig allemaal.

Kortom: de wissel waarvan niemand durfde te dromen, Lewis Hamilton naar Ferrari, is officieel. Nu is het hopen dat Ferrari het materieel mee heeft om een vuist te maken tegen Red Bull. Spann0nd!