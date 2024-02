Deze kleine facelifts maakten een groot verschil

Hoe groot kan de verandering zijn bij een slechts subtiele facelifts? Deze auto’s bewijzen dat het mogelijk is om een design te ‘redden’ met wat kleine toevoegingen.

Er zijn recent weer een paar modellen subtiel gefacelift, denk aan de BMW 4 Serie en Volkswagen Golf. Een facelift is vooral bedoeld om op relatief goedkope wijze een model langer in leven te houden. Iets wat soms opvalt: merken houden het vaak wel héél goedkoop. Dat wil zeggen, er verandert -helemaal qua uiterlijk- vrijwel niks. Soms is dat slim, maar het staat eigenlijk haaks op het idee van een facelift. Je zegt dus eigenlijk: ons model is sterk genoeg om zonder veranderingen te overleven, maar we veranderen hem toch.

Subtiele facelifts

Zo zijn de uiterlijke wijzigingen van de BMW 4 Serie wel heel subtiel en je kan je afvragen of de kleine haakjes als dagrijverlichting ook echt een verbetering zijn. De Golf idem dito. Dat gaf ondergetekende een idee: welke auto’s zijn vrij subtiel veranderd qua uiterlijk, maar schoten er qua design best wel mee op? De richtlijnen voor ‘subtiel’ zijn overigens ietwat subjectief, de belangrijkste richtlijn is dat bepaalde delen van de auto (zoals motorkappen, spatborden en soms hele achterkanten) vrijwel niet veranderen. Ook hebben we gekeken naar ontwerpen die ietwat tekort kwamen vóór de facelift. De Jaguar XE is bijvoorbeeld prachtig na de facelift, maar die was voor de facelift eigenlijk ook al perfect. Uiteraard mag je het dan alsnog ermee oneens zijn in de reacties. Hierbij in ieder geval onze voorbeelden, op alfabetische volgorde.

BMW 3 Serie (E90)

Hier had ik eerst de opvolger van de E90 bedacht, de F30. Totdat pre-LCI-F31-eigenaar @willeme mij not amused aankeek, dus leek het mij veiliger om voor de LCI van de E9x te gaan, wat tevens de voorganger van zijn F31 was. Op zich kunnen ze beide, maar bij de E90 valt vooral op dat de pre-LCI toch een wat vreemd ontwerp was. Niet lelijk, maar ook niet briljant. Vooral het feit dat de chromen bovenkant van de grille in de motorkap verwerkt zat en de achterlichten, waar het ontwerp met het iets hoger geplaatste gedeelte van het knipperlicht, wat bij de E46 een mooi stukje design was, eigenlijk verviel dankzij gekke trucage met een wit achteruitrijlicht.

De LCI van de E90 bewees dat het makkelijk te repareren is. De achterlichten kregen nu een LED-patroontje mee inclusief LED-knipperlichten, wat in vele andere modellen zou terugkeren. En het E46-hoekje keerde terug! Ook aan de voorkant werden de lichtunits anders ingedeeld met de nieuwste LED-techniek, de bumpers werden subtiel hertekend en de chromen lijsten zijn weer één met de nieren. Een perfect voorbeeld van kleine veranderingen die een ietwat ongemakkelijk ontwerp helemaal top maken.

Fiat 500 (312)

De Fiat 500 is in de basis een sterk ontwerp. De retro-styling lijkt echt op die van de eerste Fiat 500 en op zich verjaart hij ook prima. Toch was de facelift in 2015 eigenlijk net zo perfect, misschien nog wel beter. De integratie van de LED-dagrijverlichting gaf de onderste koplampen eindelijk een wat grotere rol, de nieuwe velg- en grilledesigns zijn perfect gekozen en de achterlichten en vooral het ietwat vreemde chromen stuk op de achterkant zijn ook op een veel betere wijze getekend.

Ford Focus (4)

De Ford-designtaal wordt wel eens vergeleken met die van Aston Martin, wat eigenlijk een groot compliment is. Bij de vierde generatie Ford Focus kwamen de verhoudingen tussen de koplampen en grille net niet helemaal lekker uit de verf. De facelift pakte dat aan met iets langwerpigere en scherper getekende koplampen. De grille en bumperindeling, alsook de rest van de auto, veranderden bijna niet en toch is de Focus ineens een ijzersterk design waar weinig op aan te merken is.

Land Rover Defender

Geen Autoblog-lijstje is compleet zonder één of twee hot takes. Met vandaag, de Defender. Want als ‘het origineel was niet ijzersterk’ een vereiste is, dan heb je dus eigenlijk het lef om te zeggen dat de Defender tot en met 2015 geen sterk design was. Dat was het wel, maar toch begonnen de jaartjes te tellen. Met een subtiele facelift in 2015, waar eigenlijk alleen de velgdesigns, de techniek in het interieur en de grille/motorkap veranderden, leek de Defender ineens een heel stuk moderner. Het helpt uiteraard dat Land Rover hun fameuze offroader ook voorzag van geniale speciale edities, zoals de Works V8 en de Heritage Edition.

Mercedes 500E (W124)

Om de hot takes allebei maar even gehad te hebben: ja, de Mercedes 500E was na de facelift (E500) eigenlijk gewoon tijdlozer. De pre-facelift is gaaf en de historie met Porsche blijft voor altijd, maar de auto schreeuwt jaren ’80. De opwaardering in de jaren ’90 met meegespoten bumpers en het vervallen van de oranje pinkers (dat laatste knapt bijna elke auto van op – sorry not sorry) geeft weer een hele andere invalshoek. En ja, ik durf zelfs te stellen dat de 190E Evo II-velgen die de E500 Limited kreeg de auto naar perfectie brengen.

Mitsubishi Eclipse Cross

Huh, wat doe je nou? Hoe kan dit model nou ooit een geslaagde facelift zijn? Welnu, de richtlijn stelde dat het een flinke verbetering moest zijn. En als het origineel een compleet dieptepunt is, kan je eigenlijk bijna met alles direct voor verbetering zorgen. Maar laten we Mitsubishi niet helemaal tot de grond affakkelen, want we moeten toegeven: de facelift van de Eclipse Cross loste een belangrijk probleem op. Namelijk die vreemde keuze voor een dubbele achterruit, gescheiden door een lichtbak. Mooi ogen doet het namelijk niet en een enorme blinde vlek in je binnenspiegel creëren is ook geen voordeel. De Eclipse Cross werd dus niet echt heel anders na de facelift, maar heeft nu een gewone achterruit. En dat is zeker een hele verbetering.

Porsche 911 (991)

Ook bij de Porsche 911 kunnen hier meerdere generaties staan, de 996 en 997 bijvoorbeeld. We kiezen toch voor de 991 omdat Porsche iets bijzonders deed. De ietwat ongemakkelijk ogende verlichting in de voorbumper zal anno 2012 designtechnisch een mooi statement zijn geweest, maar met de jaren is het niet echt geweldig geworden. De oplossing? Het veel simpeler houden. Bij de facelift werd de bumper iets hertekend en kreeg elke 911 een enkele subtiele LED-strip aan weerszijden. Behalve de Turbo, die kreeg er twee. Vooruitgang door eenvoud. Maar ook de achterlichten werden moderner en dat helpt zeker mee.

Volkswagen Golf (VII, Typ. 5G)

We noemden de Golf VIII al als voorbeeld van een subtiele facelift, maar de Volkswagen Golf VII kon er ook wat van. Dit is voor het eerst in jaren dat Volkswagen de Golf een echt flinke facelift gaf (de V en VI werden nooit gefacelift) en het maakte van de ietwat saaie pre-facelift een erg strak ontwerp. Helemaal als je hem dik aankleedt als R(-Line) of GTI.

Volvo V70

Het alfabet leidt ons naar het einde en daar staat misschien wel het beste voorbeeld van een subtiele facelift. Daar is Volvo sowieso goed in, denk maar aan de nieuwste S/V90 of toen de V40 nog even mee moest gaan en met een nieuwe grille en LED-koplampen nog aardig vers bleef. De tweede generatie V70 was vrij duidelijk een product van de millenniumwisseling. Op zich een strak ontwerp, maar met wat tijdgevoelige details zoals de getinte koplampen en plastic stootstukken in de bumpers. Door de stootstukken mee te spuiten en een subtiel chromen lijntje toe te voegen en de koplampen helder te maken had je ineens een veel modernere auto. Opvallend is dat Volvo de door de Amerikanen verplichte oranje reflectoren in de koplampen ook naar de Europese versie bracht. Normaliter erg lelijk, maar de V70 kwam ermee weg. Een ietwat verjarend design werd zo een auto die vrij tijdloos is gebleken.

En de rest

Zoals gezegd zijn dit slechts wat voorbeelden, voel je uiteraard vrij om je eigen bevindingen en meningen in de comments te delen.