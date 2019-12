Lewis Hamilton pakt Mercedes-interieur aan

De meervoudig F1-wereldkampioen is niet tevreden over het gekozen materiaal.

Fabrieksrijder voor Mercedes, Lewis Hamilton, wil de wereld gaan genezen en positief zijn voor de toekomst. Hij houdt er al een aantal jaar een veganistische levensstijl op na. Het was al bekend dat hij via zijn Instagram account probeert anderen te overtuigen om ook dierlijke producten te vermijden. Echter gaat de Brit nu een stapje verder en gaat hij in gesprek met de CEO van Mercedes Benz, aldus Lewis tegenover magazine The Edge.

Hamilton wil dat er geen leder van dierlijke oorsprong meer in de auto’s wordt verwerkt.

Mercedes-Benz is een gigantisch bedrijf en ik heb later vandaag een telefoontje met de CEO om te bespreken hoe we kunnen werken aan het verwijderen van al het leer dat in de auto’s wordt gebruikt.

Mercedes heeft al langere tijd de optie om voor Artico te kiezen, dit is een kunstleder gemaakt van Vinyl. Schijnbaar is dit voor de zesvoudig wereldkampioen niet genoeg, hij wilt dat MB helemaal stopt met het gebruik van dierlijk leder. Andere merken maakten deze keuze al eerder, zo is in de Model S van Tesla geen dierlijk leder meer te verkrijgen en wordt er voor de Audi e-tron gebruik gemaakt van leervervangende materialen.

Naast veganistisch is Hamilton ook nog actief bezig om milieubewuster te leven. Zo verkocht hij zijn privévliegtuig en rijdt hij een elektrische smart. Hij rijdt minder in zijn overgebleven collectie auto’s, een groot deel verkocht hij namelijk. Volgens HAM is het niet de Automotive Sector die het meest vervuilend is.

De landbouwsector is de grootste vervuiler die we momenteel hebben met meer dan 50%.

Met die overtuiging opende hij een veganistisch Hamburgerrestaurant in Londen waar hij een grote investeerder in is. De levensstijl van de 34-jarige coureur heeft veel kritiek gekregen, omdat zijn sport door de uitlaatgassen en vele reizen zorgt voor veel milieuvervuiling. Oud-collega Alonso zei eerder dat hij deze boodschap nooit zal verspreiden als hij de volgende dag het tegenovergestelde zou doen. Hij doelt daarmee op Hamilton die met zijn sport vervuilender is dan een gemiddeld gezin. Hamilton vindt dat alle beetjes helpen en blijft zijn levensstijl doorzetten. Om zijn 13,3 miljoen volgers te overtuigen deelt hij onder andere video’s van een koe die wordt afgeslacht met een voorhamer. Stoppen met de ‘vervuilende’ sport ziet Hamilton niet zitten, hij wil zijn doel -de 7 wereldtitels van Schumacher evenaren- bereiken. Een grap over de Formule E zou voor de hand liggend zijn maar Hamilton heeft al aangegeven hier geen interesse in te hebben.