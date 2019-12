Niet alleen Lewis Hamilton gaat vreemd

Er zijn meerdere coureurs die van twee walletjes eten.

Afgelopen woensdag leverde Lewis Hamilton 2 wielen in. Hij ruilde van voertuig met 9-voudig MotoGP kampioen Valentino Rossi die deze ronde met vier wielen het circuit over mocht scheuren. Een mooie PR-stunt van gezamenlijke sponsor Monster Energy natuurlijk. Helemaal uniek is de wissel niet, zelfs in 1960 wisselde meervoudig wereldkampioen John Surtees al van de motoren naar de Formule 1. We bekijken nog meer opvallende wissels!

Lewis Hamilton reed afgelopen woensdag volgens de geruchten maar 4 seconde langzamer op de Yamaha MotoGP YZR-M1 dan Rossi. Maar dat verbaast ons niet. Dat Hamilton meer ervaring heeft met motorrijden is geen geheim. Lewis Hamilton heeft zelfs 3 leuke limited edition speeltjes van MV Agusta op zijn naam staan. De Dragster 800rr, de F4 en de Brutale 800rr prijken allemaal met het label LH44. Naast ‘zijn eigen’ bijzondere uitvoeringen staan bij Hamilton ook nog een Ducati Monster 1200 en een Harley in zijn garage.

De overstappen zijn niet alleen iets van de laatste tijd. Oud-motorcoureurs John Surtees en Casey Stoner stapten beiden na een succesvolle motorcarrière over naar de autosport. Casey Stoner besloot in 2012 na 2 MotoGP titels te stoppen in de GP. Hij besloot in 2013 deel te nemen aan het Australische kampioenschap Dunlop V8 Supercar Series, door zijn chronische vermoeidheid heeft hij zijn geliefde hobby’ moeten stoppen. John Surtees besloot na zijn vele overwinningen op de motor te kiezen voor de Formule 1 en met succes.

In 1964 werd de oud-motorcoureur wereldkampioen in de Ferrari 158 met 1500cc motor. Hierna had hij zelfs een eigen Formule 1 team. Daarnaast schreven we natuurlijk eerder al over held Mike Hailwood die niet onverdienstelijk overstapte.

Natuurlijk kunnen we niet om de escapades van Rossi heen. Het is maar net of je dat wilt zien met de gele bril die veel Rossi-fans weigeren af te doen. Maar het kan niet ontkent worden dat Valentino ook talent op vier wielen heeft. Of hij direct wereldkampioen F1 zou worden zoals veel fans van ‘il dotore’ denken, ach dat nemen we met een korreltje zout. Hij heeft er kennelijk wel lol in getuige de Rallies die hij in Italie al op zijn naam schreef en de reclame-uitstapjes die hij blijkbaar met veel plezier doet, zoals het rijden in de Nascar van Kyle Busch hierboven.

De Deutsche Tourwagen Meisterschaft, beter bekend onder de afkorting DTM, is ook erg populair onder motorcoureurs van deze tijd. Dovizioso verscheen dit jaar met een RS5 aan de start in Misano. Hij haalde tijdens de race even de 8e plaats maar door een spin belandde hij achteraan. Vanwege wat fouten was hij zelf niet echt tevreden maar een auto met zoveel vermogen weten te finishen vergt ook al de nodige inspanning.



Ook MotoGP coureur Morbidelli mocht een rondje in een DTM auto sturen. Hij stuurde de M4 met DTM-coureur Bruno Spengler op de bijrijdersstoel over het circuit van Assen. Franco Morbidelli deed dit echter voorafgaand aan de Motul TT Assen.

We kunnen natuurlijk ook niet om Travis Pastrana heen als we het over motorcoureurs hebben die het aandurven op vier wielen. Nu lijkt er sowieso niet zo veel te zijn dat freestyle motorcrosser Pastrana niet durft. Naast zijn rally escapades in Noord Amerika nam hij ook deel aan het project van Porsche om onder leiding van Jeff Zwart de ‘race to the clouds” te ondernemen in 2018. In een Cayman GT4.

Ook succesvolle autocoureurs maakten de overstap naar twee wielen. Michael Schumacher heeft het geflikt om 7 keer wereldkampioen binnen de Formule 1 te zijn. Hij is hierna testrijder geworden voor verschillende merken. In 2009 ging het motorrijden hem even wat minder af. Hij crashte toen de Fireblade van het Duitse Superbike team Holzhauer Racing op het Cartagena circuit.

Ook autocoureurs uit eigen land blijken gek op motoren. Zo maakt Max Verstappen er geen geheim van dat hij groot MotoGP liefhebber is. Hij heeft zelfs aan zijn sponsor Red Bull kenbaar gemaakt dat hij wel eens op een Moto-GP motor wilt sturen. De sponsor reageerde resoluut: NEE. Motorrijden is natuurlijk niet zonder risico en Red Bull vind dit te gevaarlijk. De liefde voor tweewielers komt bij Max niet van een vreemde.

Pa Verstappen is ook fanatiek motorrijder en verscheen zelfs in een filmpje bij MotoTV.

Jos was overigens Lewis voor en was in 2000-2001 een blauwe maandag eigenaar van een hele bijzondere MV Agusta. Ook hingen er destijds wat post-its op het beeldscherm van de invoerder van MV Agusta met de mededeling: “één van die Coronellen terugbellen, ze willen er ook 1”.

Op de redactie schijnen er zelfs mensen nog ineen te krimpen als ze denken aan Allard Kalff die jaren terug met zijn racehelm op een motor stapte (de horror!). Dat fluoriserende helmdesign was al te lelijk voor in een Clio Cup auto, laat staan open en bloot op een motorfiets..

Ik vrees dat ik de liefde voor alles waar een motor in zit (voorwerpen uitgesloten) ook van mijn ouwe heb overgenomen. Van wie heb jij jouw liefde voor motoren of voor auto’s?

Fotocredit: Mercedes + Holden + Porsche + audi