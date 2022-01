Lewis Hamilton stelt harde eisen bij eventuele terugkeer

Het is nog helemaal niet klip en klaar of Lewis Hamilton volgend jaar wel in de Formule 1 rijdt. Hij stelt namelijk keiharde eisen aan de FIA betreffende zijn terugkeer…

Het was al een tijdje stil rond Lewis Hamilton. Hier op Autoblog hebben we het al een paar dagen niet over hem gehad, maar dat is peanuts vergeleken met zijn eigen stilte. Hij heeft sinds die (glorieuze) 12e december 2021 niets meer van zich laten horen. Ok, hij kwam nog 1 keer in het openbaar toen hij door die ándere Britse nummer 2 tot ridder werd geslagen, maar dat was het dan ook wel.

En natuurlijk speelt ook nog het verhaal dat hij wellicht niet meer terug zou keren in de Formule 1. Blabla manipulated man, blablabla dangerous driving man blablabla that guy is crazy man. Kortom, het oude riedeltje, dat kennen we nu wel.

Maar er is iets nieuws te melden over Lewis Hamilton en zijn eventuele terugkeer komend seizoen.

Hamilton stelt keiharde eisen aan de FIA

Of de gedeeld recordkampioen volgend jaar opnieuw in de Formule 1 rijdt, hangt heel erg samen met de uitkomsten van het onderzoek dat de FIA doet naar de race in Abu Dhabi. Ze willen eens goed gaan kijken of er daar iets mis ging en wat er dan precies mis ging.

Lewis zou keiharde resultaten willen zien en daar zou zijn eventuele terugkeer grotendeels van af hangen, zeggen bronnen rondom de milieuactivist Formule 1-coureur in het bezit van een eigen jacht, tientallen snelle auto’s en een privé-jet.

Die bronnen zeggen vrij vertaald:

“Wat ik kan vertellen over Lewis Hamilton en zijn terugkeer is het volgende: hoe hij over die teleurstelling heen komt, ligt aan de FIA en haar plicht om de gebeurtenissen tijdens die laatste ronden te onderzoeken. Ze moeten met resultaten komen, hij wil iets tastbaars zien dat voortkomt uit het onderzoek, en wel zo snel mogelijk.

Lewis heeft nog even om te beslissen

Goed, Lewis wil dus resultaten zien en stelt dus keiharde eisen aan de FIA. Maar welke resultaten wil hij zien, dat is natuurlijk de vraag. Want als de FIA zegt:”Wij van de FIA hebben niks fout gedaan” is dat wel een resultaat, maar wellicht niet het gewenste.

Hoe het ook zij, Lewis heeft nog 68 dagen om te beslissen of hij op zondag 20 maart aan de start van de eerste race van het seizoen verschijnt. Resultaat, of geen resultaat. Wij hier op ABHQ kunnen hem alleen maar het volgende adviseren;

Kom op zeg, wees eens een vent, accepteer dat het je dit jaar niet is komen aanwaaien en neem volgend jaar keihard wraak op de baan. Dán ben je pas een grote. En nou niet meer boos zijn.

Tot over 68 dagen dus.

Via racingnews365.nl