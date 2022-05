In de categorie ‘nieuws waar we blij van worden’. De eerste Aston Martin Valkyrie is in Nederland gearriveerd!

Sommige dingen zijn gewoon mooi. Het Nederlands Elftal dat Europees Kampioen wordt is zoiets. Of een reünie van Twarres met mínstens zo’n goede single als ‘Wer Bisto’ is ook iets om over naar huis te schrijven. Maar een van de mooiste dingen is toch de Aston Martin Valkyrie.

Daar kunnen we inmiddels boeken over schrijven, zoveel informatie is er al over naar buiten gekomen. Maar wat we nog niet hadden, is een foto van de Valkyrie op Nederlandse bodem.

Tot nu dan!

Eerste Aston Martin Valkyrie in Nederland

In Nederland hebben we als autoliefhebber mazzel met mensen als Jeroen van den Berg. Deze petrolhead (en vader) pur sang is de eigenaar van het geweldige bedrijf Carlink. En mocht je het niet weten, die doen veel in auto’s in het voor normale mensen nogal onbereikbare segment.

Zo kun je bij Jeroen gerust voor een Bugatti Chiron gaan shoppen en een McLaren P1 is ook geen probleem. En nu heeft de beste man de eerste Aston Martin Valkyrie naar Nederland gehaald. En daar deelt hij een foto van op zijn Instagram.

Auto is door mysteries omhuld

Want de auto is op slechts één foto in zijn stories te zien en hij plaatst er een mysterieus tekstje bij. Hij schrijft: Sorry allemaal, het is niet zeker of de auto klaar is. F1 medewerkers van Aston Martin zijn on their way voor pré delivery check.

Voor wie de auto is, of en wanneer hij een Nederlands kenteken gaat krijgen, of we hem binnenkort ook in actie kunnen zien (en horen), niets weten we. Alleen dat er een Aston Martin Valkyrie op Nederlandse bodem is. En dat is natuurlijk al mooi!

Maarrrrr. Als je meeleest Jeroen van den Berg, misschien dat jij ons dan van al deze vragen kunt verlossen met een korte uitleg in de comments. Wij zijn namelijk brandend van nieuwsgierigheid en willen weten hoe het zit!

Maar tot die tijd zijn we vooral alleen maar blij met de eerste Aston Martin Valkyrie in Nederland. Wow!

Met dank aan Chiel voor de tip!