Schwalbe! Lewis Hamilton vangt bot bij bod op Chelsea

De klappen blijven maar komen voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Nu vangt hij naar verluidt ook al bot bij zijn bod op Chelsea.

Het F1 seizoen is voor Lewis Hamilton zo ontluisterend begonnen, dat sommigen al speculeren over een aankomend pensioen van de Britse veelwinnaar. Na al dat belachelijke succes in de afgelopen jaren, zit de 37-jarige waarschijnlijk niet te wachten op een duel met Gasly, Stroll en Ocon voor plek tien. Daar komt dan weer dat aloude dilemma voor de topsporter die wellicht over zijn top heen is om de hoek. Moet je dan stoppen, of ga je gewoon lekker door zolang je het leuk vindt en je nog steeds een beetje mee kan doen?

Hamilton is een triple threat

Voor Lewis Hamilton is het in ieder geval een ‘voordeel’ dat hij ook andere interesses heeft buiten de sport. Net als de gemiddelde horecamedewerker in Los Angeles, is LH44 is een ouderwetse triple threat. Acteren, dansen, zingen, hij draait er zijn hand niet voor om. Daarnaast is Lewis erg geïnteresseerd is mode. En onlangs werd bekend dat de Mercedes coureur een belang wilde nemen in voetbalclub Chelsea. Die club was van Roman Abramovich, maar nu Rusland gecancelled wordt door de oorlogslustige acties van Putin, was dat onhandig geworden.

Peanuts

Net als in de F1, ondervindt Hamilton echter heftige concurrentie van anderen om Chelsea te kopen. Sportclubs zijn in deze nieuwe tijden van brood en spelen boven alles extreem dikke business geworden. Bij echt grote clubs praat je inmiddels niet eens meer over een waarde van honderden miljoenen, maar over miljarden. In dat opzicht was de 10 miljoen Pond die Lewis wilde bijdragen aan een consortium van investeerders, eigenlijk ook peanuts.

HAM vangt bot met zijn bod

HAM vangt nu dan ook naar verluidt bot bij zijn bod op Chelsea. Saillant detail is dat een van zijn tegenstrevers Sir Jim Ratcliffe was. Die naam zegt je wellicht niet direct wat, maar Ratcliffe is CEO en grootaandeelhouder van INEOS. Deze multimiljardair heeft naar verluidt ook een derde deel van het Mercedes F1 team in handen. Zijn bedrijfsnaam is al jaren prominent aanwezig op de Mercs. Scheve gezichten hoeven er echter (om deze reden) niet te gaan komen binnen de Mercedes-stal. In plaats daarvan kunnen Sir Lewis en Sir Jim elkaar wellicht troosten.

Miljardenbusiness

Ondanks een megabod van 5 miljard Dollar (4.25 miljard Pond), vangt namelijk ook Ratcliffe bod. Kwaliteitspublicatie The Telegraph weet namelijk te melden dat een andere miljardair de voorkeur krijgt om een deal te doen, ondanks een lager bod van 3.5 miljard Pond. De gelukkige is een Amerikaan genaamd Todd Boehly. Boehly is al voor 20 procent eigenaar van de Los Angeles Dodgers en heeft samen met een partner 27 procent van de Los Angeles Lakers. Daarnaast is hij ook mede-eigenaar van een WNBA team (Los Angeles Sparks) en heeft hij een belang in DraftKings. Boehly zit dus al vuistdiep in de sports entertainment.

Koop dan?

Chelsea wordt hiermee momenteel de club die voor het meeste geld ooit verkocht is/wordt. Maar…deze status wordt ondertussen alweer bedreigd. De Denver Broncos, een American Football team dat uitkomt in de NFL, staat namelijk ook te koop. De verwachting is dat deze club voor een soortgelijk bedrag (of iets meer) verkocht. De Los Angeles Lakers worden overigens gezien als het team dat het meeste waard is. Maar om die hypothese te testen, moet het eerst verkocht worden. Koop dan?