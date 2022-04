Funauto met atmosferische motor en handbak (40K) – Autoblog advies

Stiekem willen we dit allemaal, toch? Een funauto met atmosferische motor én een handbak.

Gisteren werd toevallig de prijs van de Toyota GR 86 bekendgemaakt. Ondanks dat ondergetekende het relatief gezien vond meevallen, was de rest van de redactie ervan onder de indruk dat 59 mille het alsnog heel erg veel geld is. Ja, het is de laatste funauto met atmosferische motor en handbak. Maarreh, daar waren er vroeger wel wat meer van. Heel veel meer. En dat zijn nu allemaal occasions geworden die je kunt overwegen.

Ervaring en beleving

Dat is precies de vraag die Jef heeft. Niet wat we van de prijs van de Toyota GR86 vinden, maar wat je kunt kopen als je een funauto met handbak en atmosferische motor zoekt. Waarom zoekt Jef daar precies naar? Nou, dat gaan we vertellen! In zijn studententijd had een vriend van Jef een Honda Civic VTI 1.8 en die ervaring was exceptioneel. Dat klimmen in de toeren is verslavend lekker. Jef heeft heel veel gave auto’s gereden, maar dikker en duurder was niet meteen leuker, zo kon een M5 (F10) niet tippen aan de Civic VTI als het gaat om pure rijbeleving.

Droomauto

De absolute droomauto voor Jef is een Porsche 911 GT3 of een Ferrari. Nu heeft hij een behoorlijk budget en zou hij ook een dergelijke auto kunnen veroorloven, maar hij wil graag een automobiele tussenstap. De absolute top (een 997.2 GT3) kan later ook nog, dan stap je niet snel naar een andere auto. Kortom, wat is een leuke tussenstap?

De wensen en eisen voor een funauto met atmosferische motor kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: BMW X3 20d xDrive als daily Koop / lease: Koop Budget: €40.000 (minder mag zeker, wat meer kan ook indien meer rijplezier/waardevast) Jaarkilometrage: 3000-4000 verwacht voor fun auto Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Auto voor erbij. Enkel voor plezier ritten. Op zoek naar écht rijplezier. Gezinssamenstelling: Samenwonend Voorkeursmerken / modellen: nog niet mee gereden maar geïnteresseerd in Honda S2000. Voor deze zoektocht niet relevant maar droomauto’s o.a. 911 GT3 handbak en 430 Scuderia No-go merken / modellen: Franse

Honda S2000 (AP2)

€ 39.900

2004

85.000 km

Als je de rush van een VTEC van de Honda Prelude geweldig vindt, dan ga je deze S2000 ook leuk vinden. In dat opzicht is het de ultieme funauto met atmosferische motor , want die motor is uniek. Er zijn veel redenen om voor een Honda S2000 te kiezen. Ze zijn betrouwbaar, hebben dus een geweldige motor (de F20C!) en qua styling zijn ze nog steeds erg geslaagd. Ook die handbak is geweldig. Nadelen? Ze zijn wellicht een beetje overgewaardeerd. Zeker vroege exemplaren zijn een tikkeltje listig. De besturing is een beetje vaag en het chassis reageert iets te traag. Met de jaren werden ze overigens wel telkens beter.

De facelift-modellen hebben een beter afgestemd chassis, VSC (ESP van Honda) en grotere wielen. Ander nadeel van de waardering: ze zijn heel erg duur. Voor 40 heb je niet eens de keuze uit de mooiste exemplaren. Een nette pre-facelift of later facelift exemplaar met veel kilometers. Puur als rijdersauto is de Honda Integra Type-R de betere keuze en die heeft ook een geweldige motor. Die is iets minder krachtig, maar de Integra is ook lichter. Dat voelt echt aan als een raceauto voor de straat.

BMW Z4 M Roadster (E85)

€ 34.990

2006

110.000 km

Kijk, een S2000 is leuk en aardig, maar kijk hier eens naar! De standaard Z4 is geen bovengemiddeld geslaagde dynamische auto, maar de Z4 M (nee, deze heette geen M Roadster!) is wél geslaagd. Natuurlijk is de motor van een S2000 geweldig, maar het is geen match voor de zes-in-lijn S54 van BMW. Dit is een van de fijnste en meest spectaculaire motoren ooit gebouwd, supercars even uitgezonderd. De Z4 M heeft in tegenstelling tot de standaard Z4 hydraulische stuurbekrachtiging in plaats van elektrisch. De remmen komen van de M3 CSL, evenals de achteras. De voorwielophanging werd ook aangepast, evenals de veren en dempers.

Het resultaat is een veel strakkere auto die je echt bij de nek kan – nee moet – pakken. In het budget zijn ze prima te vinden. Let eventjes op Amerikaanse imports, die hebben geen 343 pk, maar 330 pk. Overigens is er ook wel een nadeel. De M3 E46 is in principe de beter rijdende auto die ook nog eens praktischer is. In dat opzicht een nog betere funauto met atmosferische motor en dus die handgeschakelde bak. Maar die zijn ook niet heel erg goedkoop meer.

Porsche Cayman S (987C)

€ 40.000

2009

85.000 km

De beste auto die je kan kiezen – als je een funauto met handbak zoekt – is uiteraard een Porsche, nietwaar? Bij Porsche zul je vaak de keuze hebben tussen een 911 en iets jongere Cayman/Boxster. Uiteraard is een 911 heel goed mogelijk, maar wij zouden kijken naar de mooiste Cayman S met handbak in het budget. Het kan zijn dat je moet importeren, want in Nederland zie je vooral de automaten. Althans, op het moment van zoeken. De Cayman S heeft een schitterende besturing, vol gevoel met veel communicatie. Je krijgt zoveel door, dat het rijden automatisch een feest is.

Want je hebt een heerlijk klinkende atmosferische indirect ingespoten zescilinder boxermotor die in het midden geplaatst is. Oh ja, en achterwielaandrijving! Kortom, alles wat je je maar kunt wensen. Porsche zijn behoorlijk waardevast, dus qua afschrijving valt het ook heel erg mee. Het nadeel? Onderhoudskosten. Die zijn vaak bijna op 911-niveau, simpelweg omdat veel onderdelen uniek zijn aan de 911. De boxermotoren kennen dezelfde issues als de 911 boxers, maar bij deze latere facelift 987’s komt het minder voorbij. Overigens is het bij veel auto’s al preventief onderhoud gepleegd.

Lotus Exige (S2)

€ 38.500

2005

55.000 km

Als je de perfecte VTEC-ervaring wil, moet je het beste VTEC-systeem hebben. En de meest spectaculaire VTEC-motor is deze VVT-Li-unit van Toyota. De motor is ooit leverbaar geweest in de Corolla, dat was niet direct een goede combinatie. Maar in de Exige wél. Het gewicht is immers veel lager. Maar laten we eerlijk zijn, al lag er een 1.2 driecilinder diesel in, dan nog was de Exige geweldig. Net als de Porsche is de besturing sensationeel: fijn, precies en direct.

De wegligging is vrij spartaans, maar er zit zeker balans in. Het is niet alleen maar plankhard. Vanwege het lage gewicht zijn niet alleen de prestaties dik in orde, de kosten om het rijdend te houden vallen ook mee. De motorrijtuigenbelasting is erg laag, bijvoorbeeld. Het verbruik valt ook mee en die Toyota-blokken zijn ook nog eens behoorlijk betrouwbaar.

Chevrolet Corvette Coupé Z51 (C6)

€ 38.950

50.000

2006

De auto die het minste op een Honda Prelude lijkt, is een Corvette. En toch kan het lonen om er eens naar te kijken. Ja, als je daar stampt met zo’n Corvette kan die heel erg zuipen. Maar laten we elkaar niet voor de gek houden, dat is met elke auto in dit overzicht het geval. De Corvette is stiekem een meestwerkje. Het is niet de meest verfijnde sportwagen, maar de C6 is aanzienlijk beter dan men denkt. Destijds won de 911 elke vergelijkingstest, maar een Corvette was in de VS goedkoper dan een Cayman en sneller dan een 911.

Het kunststof koetswerk roest niet, onderdelen zijn heel goed te krijgen en ze zijn erg betrouwbaar. De 6.0 V8 is werkelijk een pareltje met altijd vermogen en koppel te over. Daarbij klinkt de motor heel erg goed en kun je ze eenvoudig kietelen naar meer vermogen, mocht je dat willen. Sowieso, qua upgrades kun je heel erg veel kanten op met een Corvette. Maar standaard is ie zeker niet verkeerd. Voor de restwaarde ook wel lekker. Als je kijkt naar de C5-prijzen, zullen deze niet heel erg veel meer gaan afschrijven. Nadeel: het interieur is niet heel erg fraai en de stoelen zitten niet fijn. Let op dat het Z51-pakket aanwezig is! De Europese edities hebben dat standaard, import US-modellen niet altijd.

Caterham Super 7 Superlight 270 S

€ 44.500

2016

15.000 km

De wereld van Caterhams is een bijzondere. Het is absoluut een funauto met atmosferische motor en handbak, want ze zijn er niet eens met automaat. Er worden er jaarlijks niet heel erg veel van gebouwd. De exemplaren die wel te koop staan, gaan voor de hoofdprijs weg. Eventjes een nette Roadsport scoren voor 15K is er echt niet bij. Voor 40 mille kun je een paar dingen doen. Die 660cc versie is geinig, maar stiekem ook best traag en het is alsnog een turbomotor. Zo’n versie is leuk voor 20 mille, niet het dubbele.

Je zal moeten kijken naar een nette 1.6 Sigma of een iets vroegere 2.0. In Nederland komt het bijna niet voor en als iemand er eentje te koop heeft staan, is het de importeur of collega @bart. Een andere optie is om er eentje te importeren uit het Verenigd Koninkrijk. Daar is ietsje meer keuze (alhoewel niet zo groot als je zou denken). Er zijn adressen waar je het stuur kan laten ombouwen van rechts naar de goede kant.

YOLO: Ferrari 348ts (F119)

€ 45.000

1992

70.000 km

De Ferrari 348 TS was niet de beste sportwagen in zijn tijd. Het is ook niet de beste Ferrari ooit gebouwd. Maar er zijn er wel een boel van gebouwd. Dat verklaart ook enigszins de relatief gunstige prijzen. Nu is er voldoende op aan te merken als Ferrari. Het is een oudere auto met bijzondere zitpositie, waarbij je armen idealiter langer zijn dan je benen. De ‘ts’ staat voor de Targa-top. Er was later ook een cabrio (vanaf 1993), zo kon je nog iets meer frisse lucht meekrijgen.

Top, zeker omdat je de motor dan nog beter hoort. Want alle sportuitlaten van tegenwoordig ten spijt, deze Ferrari heeft een magistraal klinkende motor. Niets gecomponeerd of gemaakt, gewoon eerlijke engineering. De 32-klepper met platte krukas klinkt als geen andere V8 en verveelt nooit. Kortom, een uitstekende =kandidaat voor als je een funauto met atmosferische motor zoekt. Qua onderhoud zit je aan de prijzigste kant, maar ja, een 348 kost dan ook de helft van een betrouwbaardere Honda NSX. Een voordeel van de Ferrari is dat onderdelen redelijk goed te vinden zijn. Tegen een prijs uiteraard, maar het is vindbaar.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!