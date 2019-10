Deze zes dingen vielen ons op aan de GP van Japan 2019

Plus alles scores, standen en cijfers die er toedoen! Je leest ze hier, op Autoblog!

De GP van Japan is een slijtageslag. Niet zozeer voor het publiek of de teams en coureurs, maar voor de arme televisiekijkers die ’s ochtends vroeg uit bed moesten om de race te kunnen volgen. Helemaal voor de doorgewinterde F1-fan was het even goed de wekker zetten, want de kwalificatie werd om 03:00 pas verreden. Alsof je telkens uit bed moet om een pasgeboren puppy uit te laten.

Voor de Nederlandse gelegenheidssupporters was de lol er na bocht twee al af. Verstappen werd van de baan gereden door Leclerc bij de start, waarbij de schade uiteindelijk te ernstig bleek om een goede eindpositie te halen. Jammer. De race was overigens zeker de moeite waard, maar zo’n rollercoaster als Hockenheim 2019 was het niet. Dit zijn zes dingen die ons opvielen:

1. Hoedtik naar Mercedes

Als eerste moeten we een diepe buiging maken voor Mercedes. Ze hebben weer maximaal gepresteerd dit seizoen. Niet alleen heeft Mercedes GP de constructeurstitel binnen, ze zijn er ook van verzekerd dat een Mercedes coureur de rijderstitel gaat pakken. Welke coureur dat is, is nog niet bekend, maar iedereen en de Moeder van Valtteri Bottas weet dat dat Lewis Hamilton is. Hamilton kan op zijn sloffen kampioen worden. Bottas moet namelijk alles winnen en alle snelste rondes pakken en dan moet Hamilton ondermaats presteren. De kans dat dat gaat gebeuren is nihil.

2. Ferrari is erg snel, scoort niet naar behoren

Het verschil tussen Ferrari en Mercedes lijkt vrij duidelijk te zijn. Ze hebben geen Toto Wolff, geen Wingman a la Bottas en met name geen Hamilton. Het is niet de eerste race die gewonnen wordt door Mercedes, die Ferrari eigenlijk had kunnen c.q. moeten winnen. Niets ten nadele van Binotto, de aimabele Italiaan staat nog niet zo lang aan het roer en hij is er mede voor verantwoordelijk dat Ferrari dit jaar al aanzienlijk beter presteert. Maar Ferrari heeft het met name aan het begin van het seizoen te vaak laten liggen. Wel biedt de vorm van Ferrari op dit moment hoop voor het volgende seizoen. De wijzigingen qua reglementen zijn niet drastisch dus de ingezette koers kan aangehouden worden. Nadeel voor Ferrari: dat geldt ook voor Mercedes.

3. Red Bull is het even ‘kwijt’

Er waren slechts twee races waar Mercedes hopeloos uit vorm was. In Oostenrijk waren er wat issues met de temperatuurhuishouding van de PU, op Hockenheim kwam Murphy’s Law om de hoek kijken. Toen wist Red Bull ervan te profiteren met een optimaal in vorm verkerende Verstappen. De laatste paar races lijken ze het helemaal kwijt te zijn. Waar Red Bull voorheen kon bogen op het beste chassis, is dat nu niet het geval. De Honda-motor lijkt beter te presteren dan de Renault, maar het gat is nog altijd te groot. Natuurlijk, als er een update komt die wel aanslaat kan het lek boven zijn, maar de lijn naar boven die Red Bull normaliter aan het einde van het seizoen weet te vinden, is nu zoek.

4. Pech in kwalificatie, goed in race

De kwalificatie en race vonden vrij vlak na elkaar plaats. Er waren twee coureurs die ondermaats presteerden in de kwalificatie: Perez en Ricciardo. Beide rijders hielden het hoofd koel en reden naar een solide top 10 positie. Voor Renault was het dubbel feest, want Ricciardo mocht een plaatsje opschuiven na het gevalletje Leclerc en ook Hulkenberg pakte een punt. Dat laatste is wonderbaarlijk, want ook bij hem verliep de kwalificatie desastreus met technische issues.

5. FIA is extreem mild naar Leclerc

De wedstrijdleiding had heel even moeite om de acties van Leclerc in kaart te brengen. Na de touché met Verstappen werd de zaak onmiddellijk onderzocht en nog geen ronde later was er ‘no further investigation’ nodig. De zaak werd heropend en Leclerc kreeg een straf. Deze leek vrij onnodig, zeker in de eerste paar bochten van de race is het mogelijk dat coureurs elkaar raken en zó onbesuisd kwam Leclerc er niet in. Hij ‘wist’ dat Verstappen er zat, maar maakte geen ruimte. Logisch, zou Verstappen ook niet gedaan hebben. Het milde aspect is de geldboete van 25.000 dollar voor het doorrijden met schade aan de auto. De endplate van Leclerc was stuk, maar omdat de auto nog heel behoorlijk stuurde volgens Leclerc, bleef hij buiten. Het team had hier resoluut moeten ingrijpen, door hem meteen naar binnen te halen. De koolstofvezel brokstukken raakten de auto van Hamilton.

6. Vettel is weer in vorm

Aan het begin van het seizoen had Vettel het erg lastig met zijn auto. Deze reageerde niet zoals hij wenste, terwijl Leclerc er wel mee uit de voeten kon. Sinds de updates in België lijkt Vettel zich meer en meer thuis te voelen in de Ferrari SF90. Dat Leclerc standaard voor Vettel staat qua kwalificatie en met name racepace, is geen zekerheid meer voor de Monegask. Wat er met de viervoudig wereldkampioen aan de hand was, is niet bekend (alleen Jack Plooij schijnt dat te weten), maar de Duitser heeft zijn vorm hervonden en presteert weer naar behoren. Net op tijd voor de contractonderhandelingen.

Rijderskampioenschap

Hier gebeuren een paar interessante dingen. Vettel en Verstappen staan nu op gelijke hoogte: 212 punten. Verstappen staat hoger vanwege de twee overwinningen die hij boekte. Verder is Carlos Sainz nu Pierre Gasly voorbij en is hij best of the rest. Met de scheve verhoudingen die nu een tijdje aanwezig zijn in de Formule 1, zijn de 76 punten van Sainz zeer indrukwekkend te noemen. Albon sprokkelt lekker wat P4-5-6 puntjes bijenkaar en zal binnenkort wel langszij komen bij Gasly en Sainz. Norris maakt een kleine vrije val: zijn naaste belagers pakten namelijk wél WK-punten.

Constructeurskampioenschap

We gaan het nog eenmaal herhalen: Mercedes heeft de titel binnen! Zeker gezien de verhouding op het circuit, is de afstand met Ferrari en met name Red Bull enorm. Verder geen grote mutaties. McLaren is gepaste vierde en Renault weekt zich los van de andere middenmoters.

Snelste ronde

Hamilton won ditmaal niet de race, maar pakte wel het punt voor de snelste raceronde. Daarmee is hij ook op dat aspect koploper in het klassement:

Kwalificatieduel

Heel opmerkelijk: de kwalificatie in Japan was er eentje voor de underdogs. De coureurs die achterstonden in dit duel, maakten bijna allemaal een stapje. Vettel was sneller dan Leclerc. Bottas voor Hamilton, Giovinazzi voor Raikkonen, Grosjean voor Magnussen en Hulkenberg voor Ricciardo. Maar we moeten een staande ovatie maken voor Lance Stroll, want voor het eerst kwalificeerde hij beter dan zijn teamgenoot! Uiteraard zijn er ook uitzonderingen: Verstappen voor Albon en Gasly heeft Kvyat tot nu toe in de zak. Daarover gesproken, Russell is oppermachtig ten opzichte van Robert Kubica die een nieuwe betekenis geeft aan Pool Position

Driver of the Day

De Driver of the Day award is een publieks prijs. De sport dient ten eerste het publiek te vermaken. De meest gewaardeerde rijder hoeft niet zozeer de coureur te zijn die ook daadwerkelijk wint. In dit geval is dat wel zo. Bottas was het hele weekend al erg sterk. Bij de race pakte hij resoluut de leiding na een bliksemstart en liet die niet meer gaan. Het is de tweede keer dat Bottas de award mag ontvangen.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

14. GP Van Italië (Leclerc)

15. GP van Singapore (Vettel)

16. GP van Rusland (Hamilton)

17. GP van Japan (Bottas)

Deze races staan nog op de kalender:

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi