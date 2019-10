Jawel, GP van Zandvoort ligt nu echt onder vuur

De eerste rechtszaak is een feit.

Een echte Nederlander verstiert zijn eigen feestje. Het moment dat er ook maar iets slechts te melden is, zijn we er als de kippen bij. Bijzonder. Het land waar verdraagzaamheid aan de orde wordt gesteld, maar waar het wel normaal is dat volwassenen mannen de poep van hun hond oprapen.

Bij het bekendmaken van de Nederlandse Grand Prix zou je kunnen denken dat iedereen blij was. Maar nee hoor, er waren overal sceptici, waaronder ondergetekende. Als voormalig inwoner van de Provincie Drenthe vind ik nog steeds dat Assen een betere locatie was, zeker gezien dingen als tracklayout, infrastructuur en ervaring van organisatie.

Maar er is een andere groep mensen waar je ook altijd op kan rekenen: milieuorganisaties. Nu is het te prijzen dat deze bestaan, maar voor iemand met duur betaalde tickets voor de Dutch GP is het minder. Er is namelijk een spoedprocedure aangespannen door de SNAW.

Mocht je de SNAW niet kennen, dat staat voor Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingsduinen. Tot zover heeft de organisatie van Zandvoort iedereen voorgehouden dat het allemaal wel meevalt, maar de eerste rechtszaak is dus nu een feit. De organisatie moet zich namelijk gaan verantwoorden voor de rechtbank.

De SNAW vindt dat de provincie Noord-Holland eerst een omgevingsvergunning moet verlenen. Zandvoort geeft aan dat dit proces al in werking is gezet, maar de SNAW is er niet gerust op. Zij vrezen dat de verbouwing van het circuit zorgt voor onherstelbare schade aan de natuur. De soep zal waarschijnlijk niet zo heet worden gegeten als deze wordt opgediend. De organisatie van Zandvoort heeft zich goed voorbereid en naar eigen zeggende beschikking over een groot aantal onderzoeken waaruit blijkt dat het wel meevalt qua schade aan het milieu. Wordt ongetwijfeld vervolgd…