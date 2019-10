Maak je 2 Serie Gran Coupé nu nóg sportiever

Scoren bij de koffiecorner doe je zo!

Het was de grote bekendmaking van vannacht, dus je weet meteen wat het onderwerp van gesprek is bij de watertap, espressomachine of broodjescorner. We hebben het natuurlijk over de BMW 2 Serie Gran Coupé. Een auto die eigenlijk al veel eerder had kunnen (en misschien wel moeten) verschijnen. Die overpeinzingen zetten we even aan de kant, want er is meer te melden.

We zijn nog nauwelijks bekomen van het grote nieuws van vannacht, staat de volgende aankondiging al klaar. Want jij vroeg je natuurlijk af of BMW niet wat meer sportieve accessoires heeft voor de auto. Welnu, die zijn er!

Zoals vaker het geval is, mocht BMW M een hoop goodies ontwikkelen voor de gloednieuwe BMW 2 Serie Gran Coupé. Het resultaat zal geen verrassing zijn. Uiteraard is er een Alpine White-exemplaar gekozen om te behandelen. Dat begint een beetje te saai te worden, maar er is een goede reden voor: dan vallen de accessoires namelijk extra goed op.

Dat komt door de contrasterende kleuren van het spoilerwerk. Zo is de achterspoiler in hoogglans zwart gespoten. Het ziet er niet alleen fraai uit, maar de spoilerlipschijnt ook een daadwerkelijke aerodynamische functie te vervullen. De badges zijn nu ook zwarte, evenals de M Performance uitlaat-sierstukken. Aan de voorkant zien we een hooglans-zwarte grille, die er strakker uitziet dan het exemplaar wat je krijgt op de M235i. Als kers in de appelmoes zijn er echte Carbon M Performance spiegelkappen. Jazeker, je leven in de koffiecorner wordt beter met Carbon M Performance spiegelkappen. Eerlijk is eerlijk: ze zien er wel gaaf uit en ze zijn van écht koolstofvezel.

Het sportieve avontuur zet zich voort in het interieur, alhoewel de meeste accessoires zich concentreren op en rond het stuurwiel. Zo kun je flippers bestellen met een carbon-achtige afwerking. Natuurlijk is het M Sport-stuurwiel ook een accessoire. Het is bekleed met fraai alcantara en zilvergrijze stiksels. Om te zien of je wielen we recht staan, is er een kleine, rode indicator aan de bovenkant van de stuurhoepel.

Dan zijn er nog een paar andere uiterlijke kenmerken in de vorm sportieve 18″ of 19″ velgen. De set van 18″ kan gebruiken worden als winterset. Als je dan toch van die grote velgen hebt, kijk dan meteen even e remmenupgrade, het zogenaamde M Performance remsysteem. Ze zijn groter en vallen door de rode kleur extra op. Ze remmen ook daadwerkelijk beter dankzij de grote geventileerde schijven. Wat alles gaat kosten, is nog niet bekend.