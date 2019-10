De compleet nieuwe Toyota Yaris is hier!

Heb je weer een auto om iedereen aan te bevelen!

De Toyota Yaris is de groenteschotel onder de auto’s Je adviseert ‘m aan iedereen, maar zelf bestel je wat anders. Het is zo’n auto die alles goed doet: prima comfort, voldoende ruim en technisch gezien zeer betrouwbaar. Met name dat laatste punt zorgt ervoor dat de prijzen voor gebruikte Yarissen niet mals zijn.

De eerste generatie Yaris was Auto van het Jaar 1999 en was een zeer guitige auto. Daarna werden ze iets saaier, maar nu zijn de Japanners weer helemaal terug met een behoorlijk gewaagd uiterlijk. Natuurlijk, een donkergrijze met wieldoppen zal wat minder spannend ogen, maar het feit dat je ‘m in two-tone kan bestellen is gewoon leuk. Qua design loopt de Yaris perfect met de nieuwe Corolla.

De nieuwe Yaris oogt een stuk ‘masculiener’ dan de oude. Dat komt niet alleen door de two-tone kleurstelling, maar ook door het feit dat de Yaris korter (5 mm), lager én breder (+ 50 mm) is geworden. De wielbasis groeide ook met 50 mm. Dus dat ietwat ‘iele’ van de vorige generatie is er nu wel vanaf. Ondanks de afgenomen exterieurdimensies is de nieuwe Yaris volgens Toyota ruimer dan voorheen, dankzij een nieuw ingedeeld interieur met een ‘slanker’ dashboard. In het interieur zien we een nieuwe 10″ TFT infotainment scherm. Apple CarPlay en Android auto behoren tot de mogelijkheden.

De Toyota Yaris staat op het nieuwe GA-B-platform dat ontwikkeld is volgens de TNGA (Toyota New Global Architecture). Dezelfde leest waar de Corolla en CH-R ook op staan. Belangrijk en redelijk uniek in deze klasse is natuurlijk de Yaris Hybrid. Deze komt uiteraard terug en is volgens Toyota nu 20% zuiniger. Over percentages gesproken: 75% van de in Nederland verkochte Toyota Yarissen dit jaar betreft een Yaris Hybrid. Naast de hybride komt er ook een gewone Yaris 1.0 en 1.5, beide benzinemotoren. Welke daarvan naar Nederland komt, is nog niet bekend. Of de verrassend geslaagde Yaris GRMN terugkomt is eveneens onduidelijk. De Europese Toyota Yaris heeft niets te maken met de eveneens dit jaar geïntroduceerde Yaris die je in Amerika kunt kopen, dat is een Mazda 2 met Toyota-logo.

De nieuwe Toyota Yaris is in Nederland leverbaar in de zomer van 2020.