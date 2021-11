Eerste vrij training in Brazilië: Lewis sneller dan Max

De eerste vrije training zit erop in een weekend dat vooral voor Hamilton heel spannend lijkt te worden.

Het is heel lang geleden dat Lewis Hamilton zoveel druk op zijn schouders had als tijdens dit raceweekend. Met nog maar vier races te gaan nadert het einde van het seizoen met rasse schreden. En we kunnen voorzichtig stellen dat Max Verstappen de betere kaarten heeft op het moment.

Niet alleen staat Lewis 19 punten achter, zojuist is bekend geworden dat hij ook weer een motorwissel krijgt dit weekend. En dat betekent: vijf plaatsen gridstraf. Sir Lewis staat daarmee dus al 1-0 achter komende zondag.

Dat is nog niet direct het geval tijdens de eerste vrije training in Brazilië. Daar was Lewis namelijk de snelste, met een tijd van 1:09,050. Daarmee was hij 0,367 seconden sneller dan Max Verstappen. We moeten erbij zeggen: hij heeft wel 31 rondjes gedaan, terwijl Max het bij 22 rondjes voor gezien hield. Van de nummers twee was Perez de snelste, door 0,517 seconden sneller te zijn dan Bottas.

Zie de onderstaande Tweet voor de volledige resultaten van de eerste vrije training in Brazilië:

Nu zegt een eerste vrije training lang niet altijd iets, maar dit is geen normaal raceweekend. De coureurs moeten namelijk deze zelfde avond nog aan de bak voor de kwalificatie. Dat wil zeggen: de kwalificatie voor de sprintrace.

Voor Lewis zal deze sprintrace heel belangrijk zijn, want daar ondervindt hij nog geen hinder van zijn gridstraf. En hij kan intussen wel drie buitengewoon kostbare WK-punten scoren.