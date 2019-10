Lewis vindt Max niet zo slim

De wereldkampioen omschrijft acties zoals die van de Nederlander als silly.

Max Verstappen moet hard aan de bak om het publiek weer aan zijn zijde te krijgen. De fans zullen de Nederlander altijd blijven steunen, maar de objectieve kijker is inmiddels behoorlijk kritisch geworden over de acties van de coureur.

De rijstijl van Verstappen kwamen gister nog even ter sprake tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Mexico. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel gaven aan voorzichtiger te zijn als ze in een duel komen met Max Verstappen. Op z’n zachtst gezegd is de Nederlander zelf niet heel voorzichtig, wat de kans op een touché met een andere coureur en dus schade grootmaakt. Eventuele opgelopen schade is natuurlijk ongewenst en kan het resultaat van een race sterk beïnvloeden.

De F1-coureurs zullen dus extra in de spiegels en om zich heen kijken. Met name in de eerste bocht van een race als Verstappen weer naar voren komt. Het is voor nu afwachten of Verstappen inderdaad een rustigere rijstijl gaat ondernemen. Volgende week gaan we het zien of de Nederlander zich ook maar iets zal aantrekken van de kritiek. Dan is namelijk de Grand Prix van Amerika!